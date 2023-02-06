В понедельник, 6 февраля, администрация Ирпенского лицея №2 обнаружила на электронной почте заведения сообщение с угрозами.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Сразу была вызвана полиция и ГСЧС. Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно", - написал Маркушин в Tekegram-канале.

Также проверили электронные почты других учебных заведений, однако ничего подозрительного пока не обнаружено.

"Будем работать с правоохранителями, в частности с киберполицией, чтобы выяснить, откуда на самом деле отправлено сообщение, и наказать виновных, если это чья-то совсем не забавная шутка", - указал мэр.

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