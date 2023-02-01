В Ирпене запустили первую в Украине газопоршневую электростанцию мощностью 1 мегаватт. Такие станции менее уязвимы при ракетных атаках и их легче восстановить в случае повреждения. Всего планируется установить около 100 таких установок.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин, сообщил, что в Украине планируют создать целую сеть таких малых электростанций, и они позволят "снизить нагрузку на энергосеть страны".

Эта электростанция станет резервным источником электроэнергии для центральной котельной, обеспечивающего теплом 70% жителей Ирпеня, а также трех местных лицеев, детсада, горсовета и налоговой.

Также рассматривается возможность подключения к генератору трех медицинских учреждений.

Когенерационную установку ирпенской громаде подарил благотворительный фонд из Австрии.

Киевоблгаз построил к ней газопровод среднего давления и провел гидравлический расчет.

Ранее мы сообщали, что в портах Молдовы и Румынии хотят установить турецкие плавучие ТЭС, которые будут поставлять электричество Украине.