На станции киевского метро "Минская" полицейские изъяли у пассажира гранату Ф-1. Мужчину отправили под ночной домашний арест - то есть в дневное время он сможет и дальше находиться на улице.

Об этом сообщает полиция.

"Правоохранители заметили гражданина, который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Во время проверки у него в кармане нашли гранату Ф-1 с запалом. Изъятый боеприпас правоохранители отправили на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

При проверке оказалось, что с гранатой в метро разгуливал 29-летний уроженец Одесской области.

Суд отправил его под ночной домашний арест. За хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов фигуранту грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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