В Одессе вслед за Кривым Рогом также сообщают о задержании организаторов преступных групп. Задержаны 41-летний уроженец Грузии "вор в законе" "Лавасогли-Батумский" и четыре "смотрящих": за Одесским следственным изолятором, за городом Черноморск и бывший "куратор" этого города.

Об этом сообщает глава Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель и публикует видео задержания.

По его словам, "Лавасогли-Батумский" входит в ближайшее окружение "вора в законе" по прозвищу "Шакро Молодой", который поддерживает войну РФ против Украины и дал свое "добро" на участие заключенных в боевых действиях.

"Имея дружеские отношения с Лавасогли-Батумским, Шакро Молодой хотел использовать его связи в пользу государства-агрессора", - заявляет Рубель.

Всем задержанным инкриминируют две статьи УК - Установление или распространение преступного влияния и Организация в проведении или участие в преступном собрании (сходке).

Отметим, что сегодня сообщалось, что СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом Хипака.

А накануне получил подозрение еще один участник "воровской сходки" на дне рождения "Умки" по прозвищу "Рамаз Багдадский".