Подводим итоги 366-го дня войны в Украине.

Сегодня - годовщина российского вторжения. По этому поводу мы подготовили материалы о причинах войны, сделали прогнозы дальнейшей ситуации, а также проанализировали потери сторон в этом конфликте.

Далее переходим к другим итогам дня.

Ситуация на фронте

Генштаб сообщал, что ВСУ за прошедшие сутки отбили более сотни атак противника (вчера их было меньше - 90).

"Институт изучения войны" (США), анализируя продвижения российский войск на Донбассе, сделал ряд наблюдений.

1. На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 февраля, видно, как украинские силы наносят удары по российским позициям к северу от Нововодяного (15 км к югу от Сватово). Это "свидетельствует об ограниченном наступлении русских на линии Сватово - Кременная".

2. Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута и "добились тактических успехов в этом районе 23 февраля".

Кадры с геолокацией подтверждают, что российские силы постепенно продвигаются в восточном, южном и юго-западном секторах Бахмута.

По данным "Института", на этом участке фронта действуют части 106-й гвардейской воздушно-десантных дивизии. Та же дивизия работает и в районе Кременной, где действует и 76-я дивизия ВДВ.

3. На других опубликованных кадрах видно, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевки - в районе Новобахмутовки.

4. Южнее Марьинки "российские войска, вероятно, добились дополнительных успехов". Есть видео, доказывающее продвижение россиян в направлении села Победа (вчера мы уже писали о том, что россияне пытаются обойти Марьинку с юга).

На бахмутском направлении куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о захвате Берховки - села к северо-западу от Бахмута. Подтверждающих кадров нет. В сводках украинского Генштаба говорится, что атаки у Берховки отражены.

Атака на Берховку стала возможной после захвата "Вагнером" Парасковиевки. И, если Берховка захвачена, то это означает, что дорога М03 на Славянск перерезана.

Из Берховки россияне, вероятно, планируют развивать наступление южнее, на Хромово (на карте - Артемовское), через которое идет трасса Бахмут - Часов Яр. Сейчас это основная дорога, по которой осуществляется снабжение украинских войск в Бахмуте.

Эта дорога уже находится под огнем российских войск, как сообщил вчера командир ВСУ с позывным "Мадьяр". Сейчас бои ведутся в Ягодном южнее Берховки, откуда до Хромово около трех километров.

Сегодня были обстрелы, но так и не случилось пока массированного ракетного удара, о котором задолго до годовщины вторжения предупреждала украинская власть. А сегодня оперативном командовании "Юг" отфиксировали, что в Черном море нет ракетоносителей РФ.

Впрочем, военные по-прежнему допускают ракетные и дроновые атаки, но теперь предупреждают, что они могут последовать и после 24 февраля.

Оружие для Украины

Владимир Зеленский сегодня заявил о прибытии в Украину первых танков Leopard 2 из Польши. Об этом он сказал во время пресс-конференции с польским премьером Моравецким, который уточнил, что речь идет о четырех машинах.

В Пентагоне же на годовщину вторжения объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере двух миллиардов долларов.

В него войдут:

- Боеприпасы к Himars;

- 155-мм снаряды;

- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

- Беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20.

- Оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

- Оборудование для разминирования;

- Защищенное вспомогательное оборудование связи;

- Финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

В то же время западные истребители, судя по всему, пока поставляться не будут. По крайней мере до окончания войны. Об этом в интервью CNN заявил советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан.

Он рассказал, что во время визита Байдена в Киев они обсуждали с Зеленским поставки истребителей F-16. Однако они "не являются ключевыми вооружениями", необходимыми Украине.

"F-16 не являются вопросом краткосрочной борьбы. F-16-это вопрос для долгосрочной защиты Украины, и это разговор, который имели президент Байден и президент Зеленский", - сказал Салливан.

Кроме того, в администрации Байдена "взвешивают риски эскалации с потребностями в безопасности Украины на протяжении всей войны". По его словам, Байден согласился предоставить "Абрамсы" лишь "потому что Германия хотела, чтобы США предоставили танки, прежде чем он готов сделать это сами".

Отправку британских истребителей Typhoon в Украину исключил на ближайшее время и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он сказал, что "Тайфуны" будут слишком сложными для полетов украинских пилотов, и для их поддержки потребуется отправить сотни британских военнослужащих на землю.

"Запад не собирается вводить войска в Украину в таких масштабах. Идея, что мы поместим "Тайфуны" сопровождается тем, что нам нужно будет отправить 200 человек, и мы не собираемся этого делать… на данном этапе", - сказал он.

Тем не менее он заявил, что Британия готова возместить союзникам советские самолеты своими, если страны захотят отправить старую авиацию в Украину. А Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции заявил, что украинские пилоты уже проходят обучение в Британии и Польше.

Под вопросом пока и предоставление и более дальнобойных, чем сейчас, средств поражения для ВСУ. Премьер Британии Риши Сунак намерен сегодня союзников по G7 передать Украине оружие "способное ослабить российские силы за линией фронта".

Военные перспективы

Война России против Украины вошла в новый этап, считает британская разведка.

Сейчас российское руководство, "вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину".

"В последние недели РФ готовиться к войне на истощение. Усилия Кремля направлены, в первую очередь, на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий", - говорится в отчете.

То есть, это противоречит тому, что говорят в Украине и не только о намерениях России начать новое крупное наступление.

В то же время такое наступление готовит Украина, о чем заявляется уже официально (и это вызывает отдельные вопросы к тому, какова цель таких анонсов).

О подготовке контрнаступления заявил сегодня министр обороны Алексей Резников. "Будет контрнаступление. Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовить и обеспечить его", - заявил Резников.

"Мы вступаем в новый период. С новой задачей - одержать победу. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос на повестке дня - какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа - это освобождение всех наших территорий к границам 1991 года и ликвидация опасности со стороны России", - сообщил Резников.

В России же озвучили свой прогноз на войну в Украине.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ на данный момент намерена вести войну до тех пор, пока российская армия не захватит всю территорию украинских регионов, об аннексии которых Москва объявила в 2022 году.

После "возврата наших территорий" война, по мнению Медведева, окончится переговорами, которые будут "тяжелыми и нервными". А соглашение, на которое выйдут стороны, будет "без фундаментальных договорённостей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе".

По версии зампреда Совбеза РФ, это будет "просто какое-то соглашение".

После чего начнется "изматывающие месяцы и годы противостояния". Украина, заявляет Медведев, не признает такие итоги и "будет провоцировать мировой конфликт".

Поэтому он считает такой сценарий неправильным и призвал "достичь всех целей "специальной военной операции" и "отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши".

Чего ждать в Приднестровье?

Но этот вопрос - как и с украинским контрнаступлением - дело явно не ближайшего будущего. Зато сейчас резко активизировалась тема Приднестровья.

Минобороны России вчера заявило, что Украина готовит вторжение в Приднестровье.

Утверждается, что РФ фиксирует скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы. И что украинские силы намерены вторгнуться в ПМР в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

"Вооруженные Силы РФ адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию", - добавили в российском минобороны.

Сегодня заявление на эту тему сделал МИД РФ. Ведомство "предостерегает Украину и страны НАТО от авантюрных шагов по отношению к Приднестровью в связи с обостряющейся обстановкой". Поскольку "действия против российского контингента будут расцениваться как нападение на РФ".

Отметим, что описанная Россией схема наступления ВСУ на Приднестровье выглядит нереалистично.

Атака украинских войск на Приднестровье (международно-признанная территория Молдовы) без согласия молдавского правительства будет считаться нарушением международного права, и в нынешней ситуации Украина на это не пойдёт.

Наступление возможно только, если запрос поступит от Молдовы. Но его на данный момент нет. И решится ли на это президент Майя Санду - вопрос открытый. Территория Молдовы находится в зоне удара российских ракет и беспилотников с Черного моря.

Еще один вопрос - есть ли у Киева лишние бригады, чтобы войти в Приднестровье. Для этого нужно порядка 20-30 тысяч человек. Такое количество при нынешнем напряжении на фронте выделить очень непросто. Украинские военные на передовой уже записывают видео, в которых негативно оценивают призывы задействовать ВСУ для возвращения Приднестровья.

"Мы что, ещё за Молдову и Приднестровье воевать будем? Может ещё за Абхазию, Осетию и Курильские острова? Нам бы свою войну закончить для начала", - говорит боец.

Другой вопрос, если участие в операции примут силы НАТО. Но в этом случае Альянс окажется в состоянии войны с Россией, как прямо говорит Москва.

И, вероятно, именно для НАТО и было адресовано предупреждение Москвы о том, что нападение на миротворцев будет объявлением войны России (с Украиной РФ и так де-факто воюет).

В США сегодня заявили, что у них нет подтверждения возможного вооруженного вторжения Украины в Приднестровье. Об этом сообщил посол Америки в Молдове Кент Логсдон. А позже такие планы опроверг и Зеленский. "Мы уважаем суверенитет Молдовы", - заявил он.

Мирный план Китая. Первые реакции

Сегодня Китай опубликовал свой план по урегулированию в Украине. Он состоит из 12 пунктов. Суть документа - остановка огня и войны и начало прямых переговоров Киева и Москвы без всяких условий. В том числе - нет условия вывода российских войск из Украины.

Также в плане идут требования к Западу отменить санкции и завуалированно звучит призыв прекратить поставки оружия ("подливать масла в огонь").

Запад и Украина план ожидаемо раскритиковали.

"Любой "мирный план" только с прекращением огня и, как следствие, новой линией разграничения и продолжением оккупации украинской территории - это не о мире, а о замораживании войны, украинском поражении, следующих этапах российского геноцида. Украинская позиция известна - отвод российских войск к границам 1991 года", - написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Глава комитета по иностранным делам Рады Александр Мережко тоже не одобрил китайский мирный план, назвав его "провокационной пропагандистской акцией КНР".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не согласился с планом из-за отсутствия в нем пунктов о выводе войск РФ с территории Украины.

"Они, несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают на то, что нужно выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще", - заявил Арахамия в эфире телемарафона.

Также он обратил внимание, что накануне Китай воздержался во время голосования за резолюцию ООН по украинской формуле мира.

Позже план прокомментировал Владимир Зеленский. Его заявления сперва были мягче, нежели у других спикеров.

"Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами", - сказал Зеленский.

Он сказал, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине (например, по поддержке территориальной целостности). И потому по этим пунктам стоит работать с Китаем.

Но позже президент добавил, что если в китайских предложениях нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план Украине не подходит.

В Америке тоже не приняли предложений КНР.

"США считают, что немедленное перемирие на Украине приведет только к усилению и перевооружению России. Мир в Украине на основе признания вхождения в состав России новых территорий не будет устойчивым", - сказал госсекретарь США Блинкен. При этом он сказал, что Вашингтон готов участвовать в любых переговорах по войне в Украине.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вообще не считает обнародованные Китаем предложения мирным планом. "Я не называю это мирным планом, это документ о позиции", - сказал он перед заседанием Совета Безопасности ООН по Украине.

А вот МИД России заявил, что "разделяет соображения Пекина" и "высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта". И что "Россия открыта к достижению целей "СВО" политико-дипломатическим путем".

Этими целями заявляются:

– прекращение поставок в Украину западных вооружений,

– завершение боевых действий,

– возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу,

– признание "новых территориальных реалий",

– "демилитаризация" и "денацификация" Украины,

– устранение всех угроз, "исходящих с территории" Украины.

– гарантирование прав русскоязычного населения и представителей нацменьшинств, в том числе права говорить и учиться на родном языке.

Главным препятствием для урегулирования конфликта МИД РФ назвал официальный отказ Украины вести переговоры с президентом Путиным, а также требование вывести российские войска с территории Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

То есть, Россия со своей стороны "присоединила" к плану Китая свои конкретные требования, которые в данном документе не содержались. И присоединится ли к ним Китай - большой вопрос.

Но главный вопрос - это есть ли у Пекина план в случае отказа Украины и Запада рассматривать эти предложения (к чему, собственно, все идет). И готова ли КНР, услышав отказ, делать какие-то дальнейшие шаги - к примеру, более открыто примыкать к одной из сторон конфликта.

Как опасаются на Западе, этой стороной может являться Россия. Но Китай пока заявляет о своем нейтралитете - хотя и более явно критикует Запад в этой войне.

В то же время у плана КНР могут быть и иные адресаты, нежели крайние стороны конфликта - Вашингтон, Киев или Москва. Например, Европа, которая теряет от этой войны куда больше той же Америки.

Издание The Wall Street Journal сегодня сообщило, что лидеры Германии с Францией призывали Зеленского начать переговоры с Россией во время встречи в Париже в феврале. Эти страны, а также Британия продвигают заключение с Украиной оборонного пакта - и одновременно пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал переговоры с РФ. Причем даже при условии, что российские войска останутся на части украинской территории.

Может ли Китай стать посредником в таких переговорах - пока неясно, но его предложение в полном виде тот же Киев пока не отбросил. И не исключено, что Пекин - это именно тот посредник, на услуги которого согласится и Россия.

Сам Зеленский сегодня сказал, что в китайском плане есть пункты, которые ему нравятся, но есть и те, которые ему не нравятся (например, перемирие без вывода российских войск). При этом он заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином и добавил, что если китайский лидер выступает за принципы территориальной целостности, то должен "добиться вывода всех российских войск из Украины".