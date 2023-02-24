Прошел год с момента начала полномасштабного вторжения России.

Причины этой крупнейшей с 1945 года войны в Европе мы сегодня анализировали.

Любая война - это прежде всего человеческие жертвы. Как воюющих армий, так и населения. Десятки тысяч погибших мирных жителей в Мариуполе. Тысячи в других городах и регионах. Кладбища с флагами над могилами погибших бойцов украинской армии. Все это ужасная реальность, в которой уже год живет Украина.

"Страна" разбиралась, какие потери - среди военных и среди мирных жителей понесла Украина за этот жестокий год. Также приводим данные из разных источников о потерях российских войск.

Военные потери Украины. Все версии

Официально. Для начала напомним официальные данные на этот счет. Они в целом засекречены, но периодически официальные спикеры их озвучивали.

Через полтора месяца после начала войны, 15 апреля, в интервью CNN Владимир Зеленский оценивал число погибших украинских военнослужащих в 2500 - 3000 человек, а раненых - примерно в 10 тысяч.

22 августа прозвучала еще одна официальная оценка. Главком Валерий Залужный заявил о гибели почти девяти тысяч украинских военнослужащих.

Интересно, что за два месяца до Залужного похожую цифру, но немногим больше - почти 10 тысяч погибших военных - озвучивал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Такой вывод он сделал исходя из предполагаемого соотношения потерь ВСУ и ВС РФ как 1 к 10 в пользу Украины (позже, осенью, в Минобороны Украины заявили о другом соотношении - 1 к 6,5).

Но понятно, что какая-то из цифр - либо Залужного, либо Арестовича - явно была некорректной. Потому что число потерь не могло уменьшиться от июня к августу.

Следующая официальная информация о потерях - это заявление замминистра обороны Анны Маляр 23 сентября. Она заявила, что погибло немногим более девяти тысяч солдат ВСУ. И, если сравнивать это с оценкой Залужного, то за месяц боев потерь в украинской армии, выходит, почти не было.

С весны до осени также колебались суточные оценки украинских потерь.

В мае Владимир Зеленский заявлял о 60-100 военных в сутки. В июне главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что суточные потери составляют уже от 200 до 500 человек убитыми. В августе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что потери снизились и составляют уже 30-50 человек в день.

Следующие условно официальные данные от Украины прозвучали 30 ноября. Советник Офиса президента Арестович заявил, что потери украинских военных составляют немногим более 10 тысяч убитых.

Эту цифру 1 декабря конкретизировал советник Ермака Михаил Подоляк. По его данным, количество погибших военных достигает 13 тысяч.

"У нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они (потери Украины в ходе войны) составляют от 10 до 12,5 -13 тысяч погибших", - заявил Подоляк в эфире 24-го канала.

Больше официальных данных о потерях на фронте не озвучивалось. Однако, судя по многим данным, они начали возрастать - в основном, из-за усиления штурма Бахмута.

Публикации о большом количестве погибших и раненых под Бахмутом стали регулярно появляться в западных СМИ. Также заметно больше стало известий о гибели отдельных бойцов, а в регионах участились военные похороны. Одновременно и ужесточилась мобилизация.

На фоне этого Запад стал призывать Украину оставить Бахмут и заняться формированием резервов для контрнаступления (что косвенно подтверждает большое число погибших на этом участке фронта).

В конце концов и Подоляк признал, что Украина платит "высокую цену" за удержание Бахмута. Но, повторимся, с тех пор данных о военных потерях Киев более не озвучивал.

Неофициально. Альтернативных оценок по украинским военным потерям в самой Украине почти не звучало. Но в сентябре экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, ранее бывший первый замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, заявил, что погибших украинцев - "сотни тысяч".

"Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли?", - задался вопросом Кривонос.

При этом он не уточнил, гражданские это потери или военные.

Оценки Запада. В ноябре совсем другие цифры украинских военных потерь озвучили высшие американские чиновники. Глава американского генштаба Марк Милли заявил о том, что совокупно убитых и раненых в Украине более ста тысяч человек.

Такие данные он привел, отталкиваясь от цифры российских потерь.

"Мы видим более 100 000 российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, с украинской стороны", - сказал Милли.

И, хотя глава комитета начальников штабов по факту не произнес указанной цифры в отношении Украины, но другие западные чиновники это сделали. То есть данная цифра, похоже, общепринята на Западе.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что более ста тысяч украинских военных погибли после вторжения России. Затем, после возмущений Киева, она исправила это утверждение на то, о чем говорил Милли - что данная цифра включает в себя и убитых, и раненых.

С тех пор на Западе также прекратили озвучивание цифр украинских военных потерь. Но, учитывая, что с тех пор идет третий месяц "бахмутской мясорубки", то, надо думать, потери с тех пор возросли.

Оценки РФ. В конце сентября министр обороны РФ Шойгу заявлял, что украинские войска потеряли потери 61 тысячу убитыми и 49 тысяч ранеными (что, к слову, примерно совпадает с данными ЕС и США, озвученными в конце осени).

В начале февраля министр обороны России заявил, что за январь ВСУ потеряли 6500 человек - не уточнив, убитыми или ранеными.

Но понятно, что это оценки противника, и на какую-либо объективность они претендовать не могут.

Военные потери России

По данным Генштаба Украины на данный момент российская армия потеряла погибшими более 146 тысяч человек.

Британская разведка в феврале называет другие цифры погибших россиян - 40-60 тысяч человек. А с учетом раненных - 200 тысяч.

Милли, как писалось выше, в ноябре говорил о 100 тысячах убитых и раненных россиян.

Российская сторона свои потери официально называла последний раз в сентябре 2022 года. Шойгу тогда сказал, что погибло всего 5 937 человек. И такая маленькая цифра вызвала огромный скепсис даже в самой России.

Каковы военные потери на самом деле?

Как видим, и Украина, и Россия приводит очень высокие данные потерь со стороны противника и очень низкие данные своих потерь.

И это совершенно обычная ситуация для любой войны. И, понятно, что в реальности ситуация, скорее всего, несколько иная. Иначе бы при таком соотношении потерь одна из сторон уже наверняка бы одержала полную победу.

На Западе бытуют разные оценки соотношения потерь России и Украины. Как писалось выше, Милли считает, что они сопоставимы. Другие комментаторы (например, британские) говорят, что российские потери выше украинских. Но при этом, оценки потерь армии РФ со стороны британской разведки, как видим, в несколько раз ниже, чем у Генштаба ВСУ.

Еще важный момент: как объясняют военные эксперты, в этой войне практически не действовали традиционные формулы, по которым наступающая сторона несет потерь втрое больше, чем обороняющаяся.

"Обе стороны в основном теряют людей не в каком-нибудь огневом столкновении со стрелковым оружием в городе. Они гибнут от артиллерии", - комментировал этот вопрос "Настоящему времени" основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

При этом Россия больше половины ушедшего года воевала в основном в наступлении, которое этой зимой снова активизировалось. Поэтому уровень ее потерь может быть выше украинских. Но за счет большей огневой мощи российской армии, ВСУ также несут потери, даже находясь в обороне на давно укрепленных позициях.

Что же до украинского наступления, то самый успешный его пример - Балаклейская операция - не была связана с крупными потерями, поскольку российские силы в этом районе почти не оборонялись и быстро отступали.

Оценка гражданских потерь

Украина. В результате российского вторжения погибли не менее 8311 мирных жителей, в том числе 437 детей. Более 11 тысяч гражданских лиц получили ранения.

Такие данные в конце ноября 2022 года сообщал генеральный прокурор страны Андрей Костин. "Но мы понимаем, что реальная цифра гораздо больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа", — добавил он.

При этом число погибших в одном только Мариуполе местные власти оценивали в 20–25 тысяч человек.

"Это минимальное количество погибших жителей Мариуполя, в которых, к сожалению, мы уверены", — говорил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

А по данным нардепа Сергея Таруты в Мариуполе погибло около 50 тысяч мирных жителей.

С учетом числа погибших в Мариуполе, даже с их минимальными оценками, счет погибшим мирным жителям Украины идет на десятки тысяч.

По данным ювенальных прокуроров на 24 февраля, за год войны в Украине погиб 461 ребенок. Ранения получили 927.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области — 445, Харьковской — 272, Киевской — 123, Херсонской — 90, Запорожской — 84, Николаевской — 83, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской — 64.

По данным опроса группы "Рейтинг", все больше сталкиваются с потерей родных и близких из-за войны. За последние полгода почти вдвое выросло количество украинцев (до 17%), в чьем окружении кто-то погиб или получил ранение из-за военных действий.

Международные организации. За последние 12 месяцев, с 24 февраля 2022 по 15 февраля 2023, в Украине погибли по меньшей мере 8006 мирных жителей, 13287 – получили ранения.

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 21 февраля.

Установлено, что 61,1% жертв — мужчины, 39,9% — женщины.

Жизни лишились также 487 детей, 954 получили ранения.

Большинство — 90,3% погибших и раненых — жертвы взрывного оружия с широким радиусом поражения, в том числе артиллерийских снарядов, крылатых и баллистических ракет, воздушных бомбардировок. 219 убиты и 413 ранены в результате подрыва мин и других боеприпасов.

По словам Тюрка, эти данные — верхушка айсберга. В ООН отметили, что из-за нехватки электричества и воды в холодные зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Международная комиссия по пропавшим без вести (Гаага) по состоянию на осень 2022 года оценивала число пропавших без вести в ходе войны в Украине минимум в 15 тысяч человек.

Другие страны. По данным американского командующего генерала Милли в ноябре 2022 года сообщил, что в Украине погибло около 40 тысяч мирных жителей, беженцами стали от 15 до 30 миллионов человек.

Командующий ВС Норвегии в конце января заявил, что около 30 тысяч мирных жителей Украины погибли.