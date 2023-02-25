В субботу, 25 февраля, в Украине продолжается уже 367-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера – читайте в итогах за 24 февраля.

Ниже хроники новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

25 февраля

11.25 Беларусь не собирается входить в состав России или каким-то другим образом к ней присоединяться. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко в ответ на распространявшуюся в последние дни информацию о секретном плане Кремля по поглощению союзной страны к 2030 году.

"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - передает слова Лукашенко БелТА.

11.18 Группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие в пятницу прибыла на авиабазу Морон в Испании, сообщило Командование ВВС США в Европе. Случилось это сразу после заявления президента РФ о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружений.

Впрочем, командование мотивирует свои действия совершенно в ином ключе: "Миссии оперативных бомбардировочных групп - это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнерами".

Бомбардировщики взяты из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота. Перед прибытием на авиабазу Морон в Испании два B-52 после трансатлантического перелета в пятницу совершили пролет над Эстонией в рамках мероприятий, посвященных дню ее независимости. Пролет на малой высоте состоялся над площадью Свободы в Таллине во время парада в честь государственного праздника.

11.11 Дефицит госбюджета Украины на 2023 год составляет $38 млрд. Власти уже договорились с западными партнерами о привлечении $33 млрд, а оставшиеся $5 млрд хотят взять у МВФ.

Премьер Шмыгаль в интервью Forbes расписал структуру внешних выделений Украине на этот год:

- уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского Союза на $18 млрд;

- $10 млрд должны до сентября выделить США;

- Норвегия даст $7,5 млрд в течение пяти лет;

- $1,5 млрд в этом году даст Канада.

Также есть договоренности о меньших суммах с другими странами, а с МВФ начаты переговоры на привлечение оставшихся $5 млрд.

В прошлом году Украина получила более $31 млрд внешних грантов (38%) и кредитов (62%).

11.09 Президенту США Джо Байдену запретили въезд в Пензенскую область РФ.

Об этом сообщает губернатор Олег Мельниченко, уточняя, что такая мера - ответ на введение против него персональных санкций.

"Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны", - пишет Мельниченко у себя в телеграм-канале.

10.53 Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже две недели подряд и пока не прогнозируется, сообщает "Укрэнерго". Соответственно, области работают без лимитов.

В субботнее утро потребление электроэнергии несколько снижено, в пределах, характерных для выходного дня зимы, сообщают энергетики. Работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

Есть и негативные новости. Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, обесточены в прифронтовых Никополе и Марганце Днепропетровской области. Также возможны отключения из-за повреждений сетей в связи с ухудшением погодных условий. В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры, поэтому применяются графики почасовых отключений.

10.45 Похоже, запасы иранских дронов у России заканчиваются, констатирует британская военная разведка в своей очередной сводке.

"Сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (OWA-UAV) в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года. До этого украинские вооруженные силы сообщали о том, что в период с конца января по начало февраля 2023 г. было сбито не менее 24 БПЛА Shahed-136, и десятки были уничтожены в первые несколько дней года", - отмечается в сводке.

Скорее всего, Россия будет искать пополнения запасов, предполагают британские военные аналитики.

"Хотя это оружие не показывает хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ловушку, которая может отвлечь украинскую систему ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", - предполагает разведка.

10.39 В Одессе очередной эпизод с жёсткой "доставкой" в военкомат.

На видео люди в военной форме заталкивают в автомобиль гражданского и увозят.

Авторы видео отмечают два момента: во-первых, сотрудники полиции никак не реагируют на происходящее, во-вторых, при задержании силовики не производят видеофиксации, как обещало военное руководство.

10.36 Делегации Китая и РФ заблокировали совместное коммюнике "Большой двадцатки" на саммите в Индии, в котором западные страны хотели прямо осудить вторжение РФ в Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По оценке издания, из-за этого саммит министров финансов и глав центральных банков G20 завершится без совместного коммюнике.

Также организатор саммита, Индия, настаивает на том, чтобы не использовалось слово "война" в коммюнике, говорят собеседники издания.

10.26 Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы будет расширена до 2 километров и заминирована.

Как сообщила Государственная пограничная служба, это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите государственной границы", принятым 24 февраля Верховной Радой.

"Это практически будет заминированная территория", - говорится в сообщении пограничников.

Внесенные изменения также позволили урегулировать вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полиции к выполнению задач по охране границы в условиях военного положения.

10.16 Главный на сегодня выезд из Бахмута через Хромово (бывшее Артемовское) находится в повышенной зоне риска поражения артиллерией и минометами противника.

Об этом в своем видеоблоге сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.

При этом, по его словам, ни на одном из направлений противник вчера успехов вокруг Бахмута не имел.

Интенсивно атакуют россияне в двух основных районах - Самолет на юго-западе Бахмута и к северо-западу от Бахмута. С северной стороны самая сложная ситуация, оттуда противник "мечтает замкнуть широкое окружение".

Мы уже рассказывали, с чем связана такая география российских атак: противник пытается перерезать снабжение Бахмута с запада, наступая одновременно с южного (через Самолет и Красное) и северного направлений (Ягодное).

Это снабжение сейчас главным образом идет через Хромово, поскольку остальные пути уже перерезаются российскими войсками.

09.53 В Киеве дали отбой тревоги.

09.51 Анализ видео, поступающих с фронта, от "Института изучения войны".

Кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что российские войска, вероятно, немного продвинулись вблизи трассы E40 к западу от Парасковиевки (7 км к северу от Бахмута).

При этом визуальных подтверждений захвата Берховки, о котором заявил "Вагнер", пока нет.

Но на кадрах, опубликованных 24 февраля, видно, что ЧВК "Вагнер", вероятно, выдвинулась на северную окраину соседнего с Берховкой Ягодного (два километра на северо-запад от Бахмута).

О том, что именно там происходят бои, уже несколько дней сообщают разные источники.

Также вчерашние видео показывают, что российские войска, вероятно, добились незначительных успехов на северо-восточной окраине Бахмута.

Под Угледаром, судя по фото от 23 февраля, российские силы имели незначительные успехи к северо-востоку от Никольского.

09.29 Тревога уже по всем областям Украины.

Мониторинговые паблики сообщают о взлете Миг-31К в Нижегородской области России. Этот самолет может нести "Кинжалы".

09.25 По Украине быстро распространяется воздушная тревога.

09.20 Байден выступил против роли Китая как посредника при урегулировании украино-российского конфликта.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры о результатах войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто нерациональна", - заявил он в интервью телеканалу ABC News.

Ранее Байден раскритиковал предложения Китая по прекращению войны в Украине. Он заявил, что они "выгодны России".

Напомним, план КНР, опубликованный вчера, предусматривает прекращение огня и прямые переговоры Киева с Москвой без дополнительных условий. А также отказ третьих стран поставлять оружие в зону конфликта. Кроме того Пекин предлагает Западу отменить санкции и не расширять военные блоки.

09.14 Россияне стали использовать на фронте начиненные взрывчаткой беспилотные бронетранспортеры. Их направляют на позиции ВСУ и подрывают дистанционно. Об этом сообщают многие источники.

Вчера в своей ежедневной сводке этот факт упомянул американский "Институт изучения войны". Он сообщил, что россияне применили к северу от Кременной самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

Как сообщается, было изготовлено 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой (41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ РФ). Но, как уточняет "Институт", устройство, доехав до украинских позиций под Краснопоповкой, не взорвалось.

Украинские военные выложили в ТикТок видео такой машины. Это был бронетранспортер МТЛБ, который приблизился к позициям ВСУ. По словам военных, как только они отошли от машины на сто метров, она сдетонировала. Взрывом повалило деревья в близлежащей посадке.

Российские телеграм-каналы публикуют видео неустановленного взрыва под Сватово, где, как утверждается, также взорвался аналогичный МТЛБ-"шахид". Достоверность этого видео проверке не поддается. Однако, судя по локации, речь идет о том же участке фронта, который упоминал "Институт изучения войны".

08.50 На фоне инициатив Китая по Украине в Пекин отправляется президент Беларуси Лукашенко. Он проведет там три дня - с 28 февраля по 2 марта - и встретится с Си Цзиньпином.

С председателем Компартии КНР Лукашенко проведет встречи в узком и расширенном составах.

Накануне белорусский президент дал интервью китайским СМИ, в котором призвал прислушаться к мирному плану Пекина по Украине.

Накануне в Москву приезжал член Политбюро КНР Ван И, где обсуждал с Путиным визит Си Цзиньпина в Россию.

На Западе сейчас крепнет уверенность, что Китай намерен оказать военную помощь России, а также войти в качестве посредника в украинский конфликт.

08.48 Несмотря на многочисленные прогнозы от различных украинских (и, частично, западных) спикеров, вчера, на годовщину вторжения, не произошло ни массированного ракетного удара россиян по Украине, ни начала крупномасштабного наступления армии РФ.

В целом, вчера вообще на войне не произошло ничего, чтобы выходило за рамки того формата и степени интенсивности боевых действий, в которых они ведутся в последние месяц-два.

Естественно, не факт, что на эту дату нечто особенное планировало командование воюющих армий. И, не исключено, что та же массированная ракетная атака может ещё произойти в любой другой день.

Но все же, то, что 24 февраля не сбылись угрожающие прогнозы, в какой-то степени символично с точки зрения баланса сил, который сейчас складывается на фронте и который пока не позволяет одной из сторон добиться решающего перевеса и переломить ход войны.

Но попытки переломить, конечно же, будут.

Подробнее о перспективах второго года полномасштабной войны мы писали здесь.

08.13 Главком Валерий Залужный пообещал освободить Мариуполь уже "в этом году".

По его словам, такое заверение он дал одному из детей, которые были приглашены к Залужному на праздник святого Николая.

Командующий передал диалог с ребенком так:

- Мы точно вернемся в Мариуполь?

- Да!

- А когда?

- В этом году!

Отметим, что, по данным СМИ, главнокомандующий встречался с детьми в преддверии Дня святого Николая 17 декабря 2022 года.

07.53 Вот полная цитата Байдена о том, почему США пока не готовы давать Украине боевые самолёты:

"Нет, Зеленскому сейчас не нужны F-16. По мнению наших военных, сейчас нет оснований, при которых бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю. Зеленскому нужны танки, артиллерия, ПВО, в том числе еще РСЗО Himars. Есть вещи, в которых он нуждается сейчас для успеха этой весной и этим летом с переходом в осень".

07.48 Сразу два крупных американских издания пишут о планах Китая поставить оружие России.

По данным источников газеты Politico, Китай рассматривает возможность отправки в РФ беспилотников и боеприпасов. А также стрелковое оружие.

О том же пишет и Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

По их словам, "Китай рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников российским силам".

Но пока таких поставок не производилось, пишут оба издания.

Ранее Китай опровергал планы по передаче оружия в зону конфликта в Украине.

07.26 Несколько заявлений Байдена по Украине из интервью телеканалу ABC News:

1. США пока не будут передавать истребители Украине.

2. План Китая по мирному урегулированию в Украине "выгоден только России". В то же время у США нет данных о поставках китайских вооружений в Россию.

3. Допустил, что Крым Украина вернёт не сразу: "Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период".

При этом Украина должна сама решать, чем заканчивать конфликт, добавил президент США.

07.06 Сводка украинского Генштаба на утро 25 февраля. Главное:

1. За сутки отражены около 70 атак противника.

2. На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытались улучшить тактическое положение вблизи Масютовки, а также выбить ВСУ из Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении противник провел ряд атак у Берховки, Ивановского и Пивничного (бышее Кирово, к востоку от Торецка).

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - отбиты атаки у Невельского, Первомайского и Марьинки.

06.51 Паблики Донецка пишут о сильном взрыве, который под утро слышал весь город.

О взрыве и вибрации сообщают и жители близлежащих населенных пунктов.

Других деталей пока нет.