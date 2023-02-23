Бронирование специалистов от мобилизации, на которое имеют право многие предприятия, становится все более проблемным.

В конце января Кабмин утвердил новый порядок бронирования, а Минэкономики обнародовало свои разъяснения по этой теме. Главные нововведение - более конкретно прописали, какие именно компании и в каких объемах могут бронировать персонал, а также определили сроки бронировок - не более чем на полгода. Затем списки нужно подавать заново.

Но бизнес массово жалуется, что забронировать специалистов сложно - из поданных списков отсрочку от мобилизации получают далеко не все. Более того, тем, кто не попал в "клуб забронированных" могут тут же выписать повестку.

"Ни в постановлении Кабмина, ни в разъяснении Минэкономики такая "креативная мобилизация" не предусмотрена. Это уже самодеятельность местных военкомов. Зачем искать, кому вручить повестки, если в списках на бронирование - уже готовые претенденты, с личными данными и полной информацией", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

На этом фоне многие предприятия просто бояться подавать списки на бронирование сотрудников, чтобы лишний раз не "светить" людей.

"Мы и не бронируем поэтому. У нас за последнее время призвали только одного водителя, Нет массовой проблемы, и мы сами себе ее не создаем", — говорит владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Кравец отмечает, что правила бронирования специалистов выписаны нечетко, что создает коррупционные риски. "К примеру, есть несколько критериев определения предприятия стратегическим (а значит, имеющим право забронировать сотрудников - Ред). Но итоговое решение по статусу все равно принимаются на местах", - говорит Кравец.

Предприниматели также сетуют, что многие производства не вписываются в критерии "стратегических", а значит, вообще не могут забронировать специалистов.

"Мы от Ассоциации оконных систем уже несколько раз поднимали этот вопрос, но решить его так и не удалось. К примеру, на оконных предприятиях особо ценные специалисты, работающие на экструдерах. Это дорогое импортное оборудование, мастеров учат работать на нем за границей, они буквально на вес золота - на завод в лучшем случае есть 3-5 таких специалистов. Но получить для них отсрочку от мобилизации предприятия не могут, хотя, если таких мастеров призовут, как минимум, ухудшится качество продукции, а в худшем случае производство и вовсе может остановиться", — рассказал нам глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

Разбирались как сейчас работает система бронирования специалистов от мобилизации, и почему людям вручают повестки вместо отсрочки.

Бронь по-новому

Напомним: процедура бронирования специалистов от мобилизации действует с начала войны. Но с ней изначально возникло много проблем - отсрочку для своих специалистов удавалось получать далеко не всем предприятиям.

В конце января прошлого года правительство своим постановлением №76 утвердило новый порядок бронирования. В нем, в частности, определены критерии для предприятий, которые имеют право бронировать персонал. Таких критериев несколько:

1. Предприятие является резидентом "Дия City" (то есть, специализируется на IT)

2. Общая сумма налогов и сборов в государственные и местные бюджеты в течение года превышает эквивалент 1,5 млн евро

3.Сумма поступления в валюте, кроме кредитов, превышает 32 млн евро в год

4. Предприятие имеет стратегическое значения для экономики страны

5. Предприятие имеет важное значение для отрасли или территориальной общины

6. У предприятия нет задолженности по уплате ЕСВ

7. Размер средней зарплаты за последний год не ниже средней зарплаты по региону.

8. Стратегически важными признали специализированные учреждения ООН, представительства донорских организаций, международных организаций, украинских организаций, реализующих проекты за счет финансирования международных партнеров, органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, выполняющие мобилизационные заказы и др.

Чтобы попасть в список стратегических, компания должна соответствовать не менее чем трем таким критериям, а предприятия, работающие в сферах топливно-энергетического комплекса, здравоохранения, образования, соцзащиты, - не менее чем двум.

"Но окончательное решение принимают на местах, что создает массу коррупционных рисков. Если, к примеру, предприятие соответствует нескольким критериям, но имеет задолженность по ЕСВ - это делает его менее "стратегическим"?", — говорит Кравец.

Чтобы получить статус стратегического, предприятие должно обратиться в соответствующий орган исполнительной власти, предоставив пакет документов и налоговую отчетность за последний квартал. Если статус одобрен, его придется подтверждать не реже одного раза в год.

"К примеру, оконные предприятия не могут получить такой статус и забронировать сотрудников. Хотя окна в стране сейчас в дефиците и постоянно дорожают, потребность в них очень велика. Мы выносили это вопрос на встрече в Минрегионе, но пока безрезультатно", - сетует Доротич.

По самой процедуре бронирования.

В приложениях к постановлению Кабмина есть типовая форма списка, в который нужно внести данные по сотрудникам под бронирование. Также отдельным приложением утверждена форма о количестве военнообязанных работников на предприятии.

Важное нововведение — бронировать можно только до 50% военнообязанных работников (ранее такого ограничения не было). Квота может быть превышена, если предприятие сможет доказать, что людей с отсрочками для обеспечения рабочих процессов нужно больше. Исключение — компании топливно-энергетического комплекса, для которых никаких квот нет.

Следующий этап — списки вместе с письменными обоснованиями, почему нужно бронировать больше 50% претендентов, подаются на согласование в соответствующие государственные органы. Какие именно - зависит от предприятия.

Если речь идет об органах государственной власти таких как СБУ, Служба внешней разведки и др., то они подают списки на согласование Генштабу ВСУ.

Органы местного самоуправления - местной исполнительной власти (которая затем согласовывает их с Генштабом). Предприятия, выполняющие мобилизационные заказы, подают списки в тот госорган, который этот заказ дал.

Критически важные для экономики предприятия — в военно-гражданские администрации.

И уже после этих согласований списки подаются в Минэкономики, которое и принимает итоговое решение.

В качестве отсрочки от мобилизации специалисту выдают выписку из решения Минэкономики, заверенную подписями и печатями всех сторон, принимающих участие в согласовании.

Далее предприятие должно ежеквартально обновлять отчет о численности забронированных лиц (то есть, вариант, когда человек устроился на работу, получил отсрочку и уволился, если и будет работать, то очень недолго).

В целом срок по бронировке - не больше 6 месяцев. На весь военные период отсрочку могут получить только лица, работающие в органах, государственной власти и местного самоуправления.

Прописаны также причины, по которым бронирование может быть аннулировано. Это, в частности:

1. Окончание срока действия (6 месяцев)

2. Завершение предприятием выполнения мобилизационного заказа

3. Лишение предприятия статуса стратегического

4. Ликвидация предприятия

5. Увольнение забронированного с предприятия или организации, по запросу которых он получил отсрочку.

В начале февраля Минэкономики своим письмом дало дополнительные разъяснения по новым правилам бронирования.

В нем, в частности, указано, что действующие отсрочки остаются действительными на тот срок, на который были выданы. В дальнейшем министерство примет отдельное решение по их продлению. Но пока у Минэкономики таких полномочий нет, и оно советует обращаться за продлением отсрочек в местные территориальные центры комплектации.

По объемам бронирования Минэкономики отмечает следующее. Подлежат бронированию руководители предприятий и их заместители, работники предприятий ТЭК. По остальным - не более 50% от количества военнообязанных, а если нужно больше - придется предоставлять "обоснование". То есть, фактически повторяется норма, уже прописанная в постановлении Кабмина. Отчетность по военнообязанным и забронированным нужно будет подавать уже за первый квартал 2023 года и далее - ежеквартально.

"Пока ждали отсрочку - получили повестки"

Новые правила бронирования принимались в немалой степени под давлением бизнеса. Предприятия жаловались, что процедура нечеткая, возникает много нюансов. Поэтому решили прописать все этапы получения отсрочки для персонала максимально детально.

Но на практике стало даже хуже, - жалуются нам представители предприятий.

"К примеру, офицеров запаса вообще не бронируют. Если у человека была военная кафедра в вузе, и он имеет звание лейтенанта запаса, то по нему получить отсрочку просто нереально. Есть и такой нюанс - претенденты на бронь в обязательном порядке должны пройти комиссию в военкомате. Ее нужно приложить к пакету документов. И часто получается так, что пока ждешь решения по бронировке, специалисту уже приходит повестка. Военкоматы срабатывают быстро, а решение по отсрочке принимают долго - до 1-2 месяцев. Бывает такое, что документы где-то "теряются", или нужно подавать дополнительные справки. Да и в целом, далеко не все предприятия, которые, казалось, имеют на это право, признают стратегическими. Скажем, не всегда достаточно даже того, что речь идет о предприятии критической инфраструктуры. Есть вопросы также по "квоте" на бронь в 50% военнообязанных. Логичнее было бы считать хотя бы половину от всего штата. А у нас, к примеру, если исключить пенсионеров и женщин, получается, что 50% - это не так и много. Плюс если у меня сварщик один, и без него предприятие остановится, то как мне его считать?", - говорит нам глава коммунального предприятия "Теловик" Александр Душенко.

Коммерческий директор компании "БРСМ-Нафта" Александр Мелничук говорит, что проблемой является тот факт, что ограничили количество забронированных до 50% от числа военнообязанных на предприятии, ограничили срок отсрочки до 6 месяцев также то, что запрещено бронировать сотрудников, имеющих дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности.

Самая же главная проблема по брони сейчас - повестка вместо отсрочки. На многих предприятиях говорят, что пока ждут решений по брони, людей уже призывают в армию. И у бизнеса даже возникло подозрение, что военкомы "работают по списку" на отсрочки. То есть, если бы людей в списке не было, повестки им, может, и не вручили бы.

"Такой нюанс - 50% получают бронь, а остальные - повестки, в законодательстве, конечно же, не прописан. Тут, скорее всего, речь идет о "перегибах на местах". Военкоматы на волне нынешней мобилизационной кампании, просто пользуются ситуацией. Зачем искать людей, если в списках на бронь уже готовые досье на каждого и остается только выписать повестку", — добавил Кравец.

"Никто особо не вникает, насколько тот или иной специалист важен для компании, и сможет ли она без него вообще работать", - добавил Доротич.

Такие "страшилки", что, мол, попал в список на бронь, жди повестки, уже массово распространяются и среди самих работающих украинцев. И есть случаи, когда они сами просят руководство, не вносить их ни в какие заявки.

"Вот поэтому мы вообще никого не бронируем. У нас только одного водителя призвали, массовой проблемы вручения повесток сотрудникам нет. И мы сами себе не создаем проблем", - говорит нам Леушкин. Хотя из сеть АЗС, как предприятие топливно-энергетической сферы имеет даже "льготу" - может бронировать больше 50% военнообязанных.

Этого принципа сейчас придерживается все больше предприятий. "У нас по соседним предприятиям массовые случаи, что половину забронировали, а остальные получили повестки - или еще до принятия решения по брони, или уже после него. Тем, кому не дали отсрочек, очень быстро получили повестки. Поэтому мы решили вообще лишний раз не светиться, и никаких списков не подаем", - рассказал нам руководитель одного предприятия из Черкасской области.