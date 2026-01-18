Банк Англии должен готовиться к возможному финансовому кризису из-за подтверждения существования инопланетян.

С такой рекомендацией выступила бывшая сотрудница центрального банка Хелен Маккоу, сообщает The Times.

Она направила письмо управляющему Банком Англии Эндрю Бейли и призвала заранее разработать план действий на случай, если Белый дом официально объявит о внеземной жизни.

По ее словам, такое заявление может спровоцировать панику на рынках, массовые изъятия вкладов и крах банков. Маккоу считает, что люди могут утратить доверие к традиционным активам и начать искать альтернативы, включая криптовалюты.

Она подчеркнула, что даже при низкой вероятности такого сценария было бы безответственно к нему не готовиться.

Ранее британский режиссёр Марк Кристофер Ли заявил, что президент США Дональд Трамп на чемпионате мира по футболу 2026 года объявит о первом контакте с инопланетянами.

До этого в СМИ также сообщалось, что инопланетяне "откроют себя человечеству" на чемпионате мира по футболу и "исполнят пророчество".