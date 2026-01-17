Россия осуществила ракетную атаку на критическую инфраструктуру Харькова. В результате обстрела пострадал 62-летний мужчина.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, враг бьет по объекту критической инфраструктуры.

"Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем", - сообщил Терехов.

Он подчеркнул очень серьёзные повреждения объекта инфраструктуры после обстрела. Удар был нанесен по объекту, который обеспечивал город теплом и электричеством.

"Харьков под обстрелом. Враг нанёс удар по объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе. Есть раненый. Повреждения очень значительны - и это не тот случай, когда "немного починили и двинулись дальше". Речь идёт о серьёзных ударах по системе, которая обеспечивает город теплом и электричеством. С каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества становится всё более сложной. Потому что энергетика сейчас в очень тяжёлом состоянии: резервы не бесконечны, нагрузка - пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации», - написал мэр

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате вражеского удара погиб один человек. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Местные СМИ и мониторинговые паблики сообщили, что по городу прилетело по меньшей мере семь баллистических ракет. Из-за атаки возник масштабный пожар, над городом поднялся густой столб дыма.

Отмечается, что перед ударами в районе был зафиксирован вражеский дрон-разведчик, который мог корректировать огонь.

Напомним, сегодня ночью в Одессе зафиксирован прилет по энергетическому объекту. В результате происшествия есть повреждения.

При этом в Минэнерго сообщают, что самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Киеве и Киевской области.