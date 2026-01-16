Киев располагает лишь примерно половиной объёма электроэнергии, который ей необходим.

Об этом заявил агентству Reuters мэр города Виталий Кличко.

По его словам, одному из крупнейших городов Восточной Европы требуется около 1 700 мегаватт электроэнергии для обеспечения жизнедеятельности 3,6 миллиона жителей.

"Это первый случай в истории нашего города, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии", – сказал Кличко.

Он также сообщил, что международные партнёры Украины оперативно направили дополнительные генераторы, а ремонтные бригады работали круглосуточно, чтобы восстановить отопление после российского удара на прошлой неделе.

Однако, по его словам, около 100 зданий по-прежнему остаются без отопления.

В то же время в Киевской городской государственной администрации заявили, что в столице уже с сегодняшнего дня ограничат наружное освещение для экономии света.

По информации пресс-службы, не будет включаться архитектурно-декоративное освещение, интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности, а там, где технически нельзя сделать свет более тусклым, будут включать только половину фонарей.

Также ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.

Напомним, в Киеве зимние каникулы во всех образовательных заведениях решили продлить до 1 февраля в связи с ситуацией с энергообеспечением. Речь идет о школах, профтехучилищах, заведениях высшего образования.

Ранее мы писали, что Кабинет министров утвердил изменения, позволяющие регионам устанавливать гибкие правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в сфере энергетики.