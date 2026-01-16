Кличко заявил, что в Киеве есть примерно половина объёма электроэнергии от необходимого
Киев располагает лишь примерно половиной объёма электроэнергии, который ей необходим.
Об этом заявил агентству Reuters мэр города Виталий Кличко.
По его словам, одному из крупнейших городов Восточной Европы требуется около 1 700 мегаватт электроэнергии для обеспечения жизнедеятельности 3,6 миллиона жителей.
"Это первый случай в истории нашего города, когда в такие сильные морозы большая часть Киева осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии", – сказал Кличко.
Он также сообщил, что международные партнёры Украины оперативно направили дополнительные генераторы, а ремонтные бригады работали круглосуточно, чтобы восстановить отопление после российского удара на прошлой неделе.
Однако, по его словам, около 100 зданий по-прежнему остаются без отопления.
В то же время в Киевской городской государственной администрации заявили, что в столице уже с сегодняшнего дня ограничат наружное освещение для экономии света.
По информации пресс-службы, не будет включаться архитектурно-декоративное освещение, интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности, а там, где технически нельзя сделать свет более тусклым, будут включать только половину фонарей.
Также ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.
Напомним, в Киеве зимние каникулы во всех образовательных заведениях решили продлить до 1 февраля в связи с ситуацией с энергообеспечением. Речь идет о школах, профтехучилищах, заведениях высшего образования.
Ранее мы писали, что Кабинет министров утвердил изменения, позволяющие регионам устанавливать гибкие правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации в сфере энергетики.