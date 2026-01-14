В Киеве уже смонтировали 5 мини-ТЭЦ, еще две строят.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, речь идет о когенерационных установках с защитой второго уровня.

В настоящее время работают две установки из пяти, а на остальных трех производят пусконаладочные работы. Общая мощность развернутых мини-ТЭЦ составляет 66 МВт.

"Мы еще докупаем, сейчас видим риски - наносятся удары по газовой инфраструктуре. По нашему мнению, нужна дифференцировка. Мы заказали электростанцию на дизеле мощностью 20 мегаватт. Мы планируем ее запустить в марте", - добавил Пантелеев.

По его словам, установки строятся сразу в защитных сооружениях. Чиновник отметил, что на работы по 7 установкам было потрачено 12 миллиардов гривен. Речь идет об оборудовании, инсталляции и защитных сооружениях.

Ранее Пантелеев заявил, что пока нет перспектив выхода столицы на графики отключений электроэнергии, и будут продолжаться аварийные отключения.

Напомним, накануне в Верховной Раде сообщили, что киевские ТЭЦ‑5 и ТЭЦ‑6 ещё не удалось починить после ударов баллистическими ракетами на прошлой неделе.