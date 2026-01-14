Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о скорой перспективе отсутствия света круглые сутки.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление чиновника, сделанное во время оперативного совещания.

"Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы. У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать", - заявил Марцинкив.

В Киеве также сохраняется сложная ситуация со светом. По словам исполняющего обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, пока нет перспектив выхода столицы на графики отключений, будут продолжаться аварийные отключения.

При этом ситуацию на правом берегу стабилизировали, левый находится в худшей ситуации.

Между тем, как свидетельствуют данные столичных пабликов, отслеживающих ситуацию со светом, в Киеве наступил второй день блэкаута.

По данным пабликов, сейчас у всех групп света либо нет вообще, либо он есть только у некоторых абонентов.

ДТЭК сообщает, что свет сейчас дают примерно по графику: 3 часа со светом, 10 часов - без.

Напомним, из-за кризиса с электроэнергией и теплоснабжением в Верховной Раде не исключают, что жителей Киева придётся эвакуировать.

О том, как живет столица в условиях длительных блэкаутов, мы писали в отдельном маетриале.