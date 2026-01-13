В Киеве почти тотально обесточен.

Об этом свидетельствуют данные столичных телеграм-каналов, которые отслеживают ситуацию со светом.

Так, по данным канала "Киев. Свет. Графики", у всех подгрупп потребителей сейчас света либо вообще нет, либо нет частично.

Полностью он отсутствует у подгрупп 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2. Частично - у подгрупп 1.2, 3.1, 3.2 и 5.2.

Также каналы приводят ориентировочное время отсутсвия электричества:

Печерский район – до 23:00;

Голосеевский район – до 17:00;

Соломенский район – часть района до 17:00; другая часть - до 00:00;

Святошинский район – до 00:00;

Оболонский район – до 00:00;

Шевченковский район – до 00:00;

Подольский район – до 00:00.

При этом заместитель министра энергетики Николай Колесник в комментарии "Суспильному" заявил, что сейчас нет никаких прогнозов насчет сроков восстановления электроснабжения в Киеве.

"Работы продолжаются и будут происходить фактически круглосуточно несмотря на все сложные погодные условия, чтобы как можно быстрее стабилизировать и перейти в плановый график. Но ситуация довольно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов мы не можем давать, поскольку враг продолжает эти атаки", – сказал он.

Напомним, ночью и утром российская армия нанесла массированные воздушные удары по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет, из-за чего снова пострадали объекты энергетики. Почти полностью остались без света Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.

Торговые сети Novus и "Сильпо" сообщили, что приостанавливают работу некоторых супермаркетов в Киеве из-за длительных отключений света. Магазинам не хватает мощности автономных генераторов, которые из-за мороза и длительной работы часто выходят из строя.