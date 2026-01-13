В Киеве почти полный блэкаут: свет отключен у всех групп потребителей
В Киеве почти тотально обесточен.
Об этом свидетельствуют данные столичных телеграм-каналов, которые отслеживают ситуацию со светом.
Так, по данным канала "Киев. Свет. Графики", у всех подгрупп потребителей сейчас света либо вообще нет, либо нет частично.
Полностью он отсутствует у подгрупп 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2. Частично - у подгрупп 1.2, 3.1, 3.2 и 5.2.
Также каналы приводят ориентировочное время отсутсвия электричества:
- Печерский район – до 23:00;
- Голосеевский район – до 17:00;
- Соломенский район – часть района до 17:00; другая часть - до 00:00;
- Святошинский район – до 00:00;
- Оболонский район – до 00:00;
- Шевченковский район – до 00:00;
- Подольский район – до 00:00.
При этом заместитель министра энергетики Николай Колесник в комментарии "Суспильному" заявил, что сейчас нет никаких прогнозов насчет сроков восстановления электроснабжения в Киеве.
"Работы продолжаются и будут происходить фактически круглосуточно несмотря на все сложные погодные условия, чтобы как можно быстрее стабилизировать и перейти в плановый график. Но ситуация довольно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов мы не можем давать, поскольку враг продолжает эти атаки", – сказал он.
Напомним, ночью и утром российская армия нанесла массированные воздушные удары по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет, из-за чего снова пострадали объекты энергетики. Почти полностью остались без света Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.
Торговые сети Novus и "Сильпо" сообщили, что приостанавливают работу некоторых супермаркетов в Киеве из-за длительных отключений света. Магазинам не хватает мощности автономных генераторов, которые из-за мороза и длительной работы часто выходят из строя.