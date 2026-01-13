Сегодня ночью и утром российская армия нанесла массированные воздушные удары по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, российская армия нанесла удары 18 баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской и Воронежской областей, а также с территории временно оккупированного Крыма, семью ракетами "Искандер-К" из Курской и Белгородской областей, а также 293 ударными беспилотниками типов "Герань", "Гербера" и другими из Курска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Качи в Крыму.

"Зафиксировано попадание баллистических и зенитных ракет и 48 ударных БпЛА по 24 локациям", - говорится в заявлении.

Компания ДТЭК рассказала, что российские силы атаковали их теплоэлектростанцию, в результате чего серьёзно пострадало оборудование.

"Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", - отметили в компании.

Во время ночных ударов по Киеву в городе наблюдались перебои с электричеством. Почти полностью остались без света Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.

Мэр Броваров Иван Сапожко сообщил, что утром в селе Требухов Киевской области зафиксировали падение обломка ракеты на открытой территории.

По данным ГСЧС, в Броварском и Фастовском районах спасатели ликвидировали пожары в хозяйственных и временных постройках, а в Вышгородском районе - пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, этой ночью армия РФ нанесла удар дроном "Герань" по детскому санаторию в Шевченковском районе города, что вызвало пожар. В пригороде Харькова Коротиче россияне применили не только беспилотники, но и баллистические ракеты, в результате чего был повреждён терминал "Новой почты".

В ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки на Харьковщину погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения. При этом спасателям удалось спасти 30 человек, двоих из которых достали из-под завалов разрушенного здания.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате ночной атаки дронов по Одессе были повреждены энергетические объекты, многоквартирные дома и социальная инфраструктура, в том числе больница, детский сад, луна-парк, фитнес-центр и частный транспорт.

"Среди пострадавших шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое с травмами средней степени тяжести госпитализированы, еще четырем медицинская помощь оказана на месте", - заявил Кипер.

В ГСЧС также подтвердили атаку на Днепропетровскую область и сообщили о пострадавших. В Криворожском и Синельниковском районах пострадали женщина и мужчина, оба госпитализированы. На территории Зеленодольской общины Криворожского района возник пожар: повреждены объекты инфраструктуры и два частных дома. В Васильковской общине Синельниковского района загорелся один частный дом, ещё один получил повреждения. В Солонянской общине Днепровского района поврежден частный дом.

По информации главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, российские силы продолжают атаковать критическую инфраструктуру области. Под ударом оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах.

Между тем Министерство обороны РФ заявляет, что ночью российские войска били по объектам энергетики, "используемым в интересах ВСУ".

Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявляло, что в ночь на 9 января ударом с использованием ракетного комплекса "Орешник" был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

Война в Украине идет 1420-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 13 января 2026 года, в обновляемом онлайне.