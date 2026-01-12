В некоторых многоэтажках Киева разорвало внутридомовые трубы сисетмы отопления, потому что после обстрела и остановки подачи тепла на прошлой неделе в домах не слили воду.

Об этом сообщил в Фейсбуке эксперт по энергетике Олег Попенко.

По его информации, как минимум несколько сотен многоквартирных домов в столице не сливали воду.

"К сожалению, власти в Киеве полностью сорвали и провалили подготовку, контроль и все организационные мероприятия по обеспечению сохранения систем жизнедеятельности перед ударами и после ударов российскими ракетами и дронами, и мы видим результаты. Восстановить такие дома будет возможно только после проведения полного капитального ремонта в них. Это можно начинать делать уже с наступлением тепла через несколько месяцев", - написал он.

По его мнению, восстанавливать системы труб жильцам скорее всего придется за собственный счет.

Попенко также выложил фото порванных трубы и батарей в жилых домах столицы.

Читатели "Страны" из Киева подтверждают проблемы с трубами.

"Лобановского, 37. Разорвало трубы в доме. Аварийка ничего не может сделать. Сварщик не может работать, потому что света нет. А свет нам дают только ночью, на 2-3 часа. Вот такой сюр. Уже купили заглушки, трубы, газовую горелку за свой счет. Но, увы, дубеем дальше", - написала одна из читательниц.

Отметим, в последнем сообщении мэра Виталия Кличко утверждается, что большинству домов тепло уже вернули.

Напомним, позавчера премьер-министр Юлия Свириденко пообещала до конца дня полностью восстановить подачу тепла в Киеве. Этого не произошло.

Вчера она перенесла срок нормализации работы коммунальных служб на четверг, заявив, что для улучшения ситуации "нужно время".