Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая ранее обещала ко вчерашнему вечеру восстановление теплоснабжения в Киеве и переход на плановые графики отключения электроэнергии (ни того ни другого до сих пор не произошло), перенесла срок нормализации работы коммунальных служб на четверг, заявив, что для улучшения ситуации "нужно время".

Об этом премьер написала в своём телеграм-канале.

По её словам, на протяжении этой недели не было ни одного дня без обстрелов объектов энергетики и критической инфраструктуры.

По Киеву россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетику за весь период полномасштабной войны. При этом только за эту неделю электроснабжение удалось восстановить почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.

"В столице, с учётом масштабов повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. При этом по объективным причинам пока действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - заявила Свириденко.

Напомним, по данным мэра столицы Виталия Кличко, до сих пор без отопления остается тысяча домов. По его словам, из-за морозов ситуация в городе в ближайшее время останется сложной.

Тем временем, киевляне, которые остались без отопления, сообщают, что температура в их квартирах опускается уже до 10-12 градусах, а во многих случаях и гораздо ниже.

"Как только дают свет, сразу включаем всем электроприборы, чтоб хоть како-то согреть квартиру. Проблема в том, что свет дают ненадолго. И квартиру нагревать не успеваем. При таких морозах просто непонятно как дать дальше", - говорит киевлянка Мария.

В Киеве сейчас минус 10-11 градусов. Ночью температура опускается до минус 16. По прогнозам синоптиков холода продержатся минимум ещё неделю.

Ранее в "Укрэнерго" допустили усиление ограничений на фоне прогнозируемых морозов.