В субботу, 28 февраля, в Украине идет 1466-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 28 февраля

08:37 Что происходит с переговорами по Украине?

Переговоры по завершению войны в Украине продолжаются в прежнем странном формате – много встреч, разговоров, но нет никакой информации о прорывах по спорным вопросам, главный из которых – территориальный. То есть - вывод украинских войск из Донецкой области, что, по словам Зеленского, от него требуют не только Путин, но и Трамп. Сам Зеленский же говорит, что войска выводить не будет.

Такая ситуация породила две противоположные версии.

По одной из них, переговоры - это просто «театральное представление», которое разыгрывают перед Трампом участники, чтоб он не обвинил их в нежелании достичь мира. А потому никаких результатов они не принесут пока серьезно не поменяется ситуация на фронте. Либо пока Трамп не надавит очень сильно на Зеленского (через некие практические меры воздействия), чтоб он вывел войска из Донбасса. Подробнее...