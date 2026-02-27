Полиция разыскивает бывшего главу Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафу Найема, чтобы пригласить его на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комиссии, народный депутат из фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Он был официально приглашён 25 февраля. Но вместо того, чтобы прийти и ответить на вопросы парламентской комиссии, просто проигнорировал вызов. Если для выполнения элементарного обязательства нужно привлекать полицию - значит, так и будет. Найдем", - заверил нардеп.

Он призвал Найема не устраивать "цирк", а явиться на заседание, дать ответы и действовать в рамках закона.

Тем временем полиция в ответ на депутатский запрос Гончаренко уведомила, что заходила к Найему домой, но его там не оказалось.

"Сообщаем, что по результатам отработки полицейскими было посещено вероятное место проживания Найема Мустафы-Маси, но установить место его пребывания оказалось невозможно", - сказано в ответе Нацполиции.

Ранее другая следственная комиссия Рады обвинила Найема и Владимира Кудрицкого в государственной измене из-за провала программы строительства защитных объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

Напомним, Найем был уволен с должности главы Агентства восстановления инфраструктуры летом 2024 года.