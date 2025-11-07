Временная следственная комиссия Верховной Рады обвинила должностных лиц Агентства восстановления и НЭК "Укрэнерго" в государственной измене из-за фактического провала программы строительства защитных объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

Такой вывод содержится в 320-страничном отчете парламентской комиссии, которая завершила работу на прошлой неделе.

Комиссия была создана в октябре 2024 года, возглавил ее бывший министр жилищно-комунального хозяйства, депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Как говорится в отчете ВСК, реализация программы защиты критической инфраструктуры в её нынешнем виде может содержать признаки государственной измены со стороны отдельных должностных лиц Агентства восстановления и НЭК "Укрэнерго" и требует немедленного начала досудебного расследования со стороны правоохранительных органов.

Как оказалось на практике, проекты защитных сооружений, заказанные Агентством восстановления и НЭК "Укрэнерго" не содержали раздела расчетов ударного воздействия на конструкцию, а лишь краткое описание на 2–3 страницы и ссылки на натурные испытания, прошедшие "успешно".

Исходя из этого, ВСК делает вывод, что такие проекты вообще нельзя считать полноценными защитными объектами.

"Исследование проектных и конструктивных решений позволяет утверждать, что фортификационные сооружения III уровня являются, по сути, "одноразовыми" (цитата из проекта: "выдерживает однократное прямое попадание ракеты"), - говорится в отчете ВСК.

При этом стоимость объектов в 300–500 раз превышает стоимость ракет, от которых они, якобы, должны были защитить. При подготовке централизованной программы защиты энергетических объектов, на базе которой Кабмин принял соответствующее постановление от 27 декабря 2022 года №1482, не были проанализированы и оценены все альтернативные варианты, доступные на тот момент.

Причины выбора дорогостоящего пассивного железобетонного защитного сооружения остались неясными, тем более что такой подход позволяет противнику корректировать точку удара с учетом готовности защитного объекта, единогласно решили члены ВСК.

За период реализации программы согласно утвержденным сметам и контрактам общие прямые и косвенные расходы составили 167,1 млрд грн - сумма, которая, как понятно из отчета, не могла быть покрыта полностью соответствующими источниками финансирования.

Отмечается, что за эти средства в 2022–2023 годах, дополнительно к системам ПВО и средствам РЭБ, предоставленным партнерами в рамках военной поддержки, можно было закупить дополнительные средства активной защиты и значительно повысить плотность эшелонированной ПВО и РЭБ над всей территорией Украины, а также усилить последнюю линию ПВО на объектах критической инфраструктуры.

В отчете говорится, что общие покрытые расходы Агентства восстановления и НЭК "Укрэнерго" на строительство фортификационных объектов на подстанциях передающей системы к октябрю 2025 года превысили 40 млрд грн. Вместо того, чтобы провести достаточные предпроектные исследования с технико-экономическим сравнением, заказчики выбрали наземный вариант железобетонных защитных конструкций II и III уровня, несмотря на наличие у НЭК "Укрэнерго" примера эффективно реализованного подземного решения по защите всего объекта за 1 млрд грн.

Таким образом должностные лица Агентства восстановления и НЭК "Укрэнерго" ослабили энергобезопасность Украины, что должно немедленно расследоваться правоохранителями, делает вывод ВСК.

Напомним, что ранее руководителями Агентства восстановления и "Укрэнерго" были Мустафа Найем и Владимир Кудрицкий соответсвенно. Оба близки к западным структурам. Кудрицкий на прошлой неделе получил подозрение в мошенничестве (подробнее об этом деле мы писали здесь). Теперь же, как видим, парламентская следственная комиссия в своих выводах требует начать против него и Найема расследование по обвинению в госизмене.