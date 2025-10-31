В свет вышла очередная жесткая статья против президента Украины Владимира Зеленского.

Обозреватель Politico Джейми Деттмер материале "Темная сторона правления Зеленского" критикует Банковую на фоне уголовного дела против экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которое спикеры в материале называют "политически мотивированным".

Со ссылкой на украинских активистов автор пишет, что "руководство Украины использует закон для запугивания оппонентов и заставляет замолчать критиков, обвиняя их в коррупции или сотрудничестве с Россией".

Одним из таких способов называют санкции, которые "используют против оппонентов", в числе которых называют Петра Порошенко. У экс-президента заявили изданию, что "использование закона для дискредитации оппонентов будет только усугубляться".

"Офис президента готовится к возможным выборам в следующем году в случае прекращения огня. Они используют суды, "чтобы очистить поле от конкурентов", чтобы сформировать нечестные выборы, опасается он.

Также со ссылкой на главу работающего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Дарью Каленюк издание пишет, что "президент и его окружение используют войну для монополизации власти до такой степени, что это угрожает демократии в стране".

Издание полагает, что дело Кудрицкого - это попытка найти "козла отпущения" за проблемы в энергетике, которые этой зимой грозят усугубиться.

"Им сейчас нужен козел отпущения. Есть части Украины, в которых, вероятно, не будет электричества до весны. Сейчас в киевских квартирах уже 10 градусов по Цельсию, и в городе вполне могут быть длительные отключения электроэнергии. Люди уже взбешены этим, поэтому Офису президента нужны козлы отпущения", - сказал газете эксперт по внешней политике, который консультировал украинское правительство.

Наш комментарий: Кудрицкий ранее считался близким к западным посольствам, сотрудничая с ними "через голову" Банковой, за что и был, по распространенной в политкругах версии, уволен. По аналогичным причинам был уволен в прошлом году и слишком часто ходивший в американское посольство экс-вице-премьер Александр Кубраков.

Поэтому нынешнее уголовное дело против Кудрицкого было воспринято как один из эпизодов продолжающейся борьбы между Владимиром Зеленским и коалицией из грантовых активистов, поддерживающих НАБУ и САП, близких к ним СМИ и политиков, а также Петра Порошенко.

Борьба резко обострилась летом после попытки Банковой подчинить себе антикоррупционные структуры. И, как мы уже писали, продолжается до сих пор. В том числе, не исключены и новые удары Банковой по НАБУ и САП.

Со своей стороны западные СМИ переодически публикуют негатив против Зеленского, пытаясь тем самым упредить его дальнейшие накаты на "антизеленскую коалицию".

Напомним, 28 октября Кудрицкого задержали во Львовской области. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.

