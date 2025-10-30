Бывший глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным журналистов, за Кудрицкого, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, внесли залог сегодня.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян подтвердила, что залог за экс-главу "Укрэнерго" действительно внесён.

По её словам, государству был нанесён ущерб свыше 13 миллионов гривен, что и определило размер залога. Однако кто именно внёс средства, пока неизвестно.

Напомним, 28 октября Кудрицкого задержали во Львовской области. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, в 2018 году, когда Кудрицкий занимал должность заместителя директора по инвестициям в "Укрэнерго", он вместе с ныне арестованным львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем присвоил тендерные средства, выделенные на реконструкцию внешнего ограждения подстанций.

Позже Печерский суд Киева избрал для Кудрицкого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 13,7 миллиона гривен.





