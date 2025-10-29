Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому в виде содержания под стражей. Кудрицкого подозревают в воровстве денег на тендерах.

Видео из зала суда опубликовали телеграм-каналы.

Суд принял решение о содержании Кудрицкого под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллионов гривен.

Напомним, накануне Кудрицкий был задержан во Львовской области. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, в 2018 году, когда Кудрицкий в "Укрэнерго" был еще заместителем директора по инвестициям, он с арестованным и сидящим в СИЗО львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем украли деньги на тендерах по реконструкции внешнего ограждения подстанций.

Схема кражи была следующей: с частной компанией заключили два договора на 68 миллионов гривен, подрядчик получил от госкомпании более 13,7 миллиона гривен аванса, которые были присвоены, а работы так и не выполнили.

Ранее ГБР проводило обыски у Кудрицкого по делу о завышении объёмов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.