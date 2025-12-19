Президент РФ Владимир Путин призвал европейских политиков изучить стратегию национальной безопасности США, в которой Россия не указана врагом или потенциальной угрозой для американцев.

Об этом он сказал на прямой линии, прокомментировав заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте и европейских политиков, которые предрекают войну с Россией и рассматривают её как угрозу.

"Я когда-то ездил туда, мы общались. Рютте умный человек. Я знаю, умный, системный, эффективный премьер-министр был (занимал пост премьер-министра Нидерландов с 2010 по 2024 годы - Ред.). Но что он несёт! Слушай, чего ты говоришь про войну с РФ, ну читать умеешь? Почитай новую стратегию нацбезопасности США - главного игрока НАТО. Там Россия не указана в качестве врага или цели", - сказал российский президент.

Напомним, в этой стратегии, обновленной и обнародованной в начале декабря, заявляется о необходимости завершения войны в Украине и возобновления торговли и контактов с Россией, а главной угрозой обозначен Китай.

Как новая стратегия США может повлиять на войну в Украине, мы анализировали в отдельном материале.