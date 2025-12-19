Президент РФ Владимир Путин пригрозил Европе "тяжелыми последствиями" в случае использования российских активов.

Об этом российский лидер заявил в ходе прямой линии.

Он считает, что выдача репарационного кредита Украине за счет активов РФ будет иметь экономические последствия для бюджетов стран ЕС.

"Это увеличивает бюджетный долг. Если кто-то выдает какие-то кредиты даже под обеспечение наших золотовалютных резервов, всё равно это должно быть отражено в бюджете той страны, которая это делает. А в той же Франции госдолг 120%", - заявил Путин.

По его мнению, в случае конфискации российских денег главной угрозой станет потеря доверия к западным финансовым институтам и еврозоне в целом, что может вызвать бегство капитала и дестабилизацию мировой экономики.

Также он дал правовую квалификацию использованию российских активов.

"Кража - это тайное похищение имущества, а у нас хотят сделать это открыто. Это грабеж", - заявил президент РФ.

Он подчеркнул, что РФ будет защищать свои интересы всеми доступными средствами.

"Россия в случае изъятия своих активов будет защищаться в судах, в юрисдикции, не зависящей от политических решений", - пообещал Путин.

Он добавил, что Европе рано или поздно придётся вернуть изъятые активы.

Напомним, Евросоюз несмотря на свои планы не смог утвердить использование активов РФ для предоставления кредита Украине, и ему пришлось выделять средства за счёт собственного бюджета.

По этому поводу уже высказался заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, применив криминальный жаргон.