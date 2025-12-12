Банк России объявил о подаче иска в Арбитражный суд Москвы к базирующейся в Бельгии международной компании Euroclear, которая предоставляет финансовые услуги. Иск касается взыскания убытков.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков. Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами", - сказано в публикации.

Напомним, в этом депозитарии хранится около 180 миллиардов евро замороженных российских активов.

Между тем вчера Евросоюз начал процедуру бессрочной заморозки российских активов, чтобы не продлевать её каждые полгода, как практикуется сейчас.

Также ЕС давит на Бельгию, которая не даёт своего согласия на конфискацию российских активов, опасаясь судебных исков со стороны РФ.