Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал "воровством" предложение Еврокомиссии конфисковать замороженные активы России для передачи этих средств Украине.

Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами в парламенте страны.

"Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее", – подчеркнул бельгийский премьер.

Де Вевер заявил, что, по его мнению, есть более уместные решения, чем "воровство" средств, принадлежащих Центробанку России.

Ранее руководство бельгийского депозитария Euroclear прямо заявило, что не может передать замороженные активы РФ для репарационного кредита Украине.

Напомним, что Бельгия поддерживает позицию депозитария и отказывает Еврокомиссии и странам ЕС в выдаче средств. По данным западной прессы, ее поддерживают в этом США.

Между тем Франция отказалась использовать замороженные в её коммерческих банках 18 млрд евро российских средств для репарационного кредита Украине, ссылаясь на обязательства по контрактам, отметив при этом, что у Euroclear таких обязательств нет.