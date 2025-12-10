Мужчина, обвиняемый по делу о шпионаже и заказном убийстве в пользу Москвы, показал язык во время заседания суда.

Фотографии начали публиковать в СМИ и социальных сетях.

Как известно, в настоящее время во Франкфурте проходит разбирательство по делу о шпионаже.

Перед судом предстали армянин, украинец и россиянин, которые, как утверждается, вели слежку за бывшим украинским офицером и получили приказ о его ликвидации.

По версии следствия, за этим стоят российские спецслужбы.

Обвиняемыми стали Вардгес И., Роберт А. и Арман С., которые находятся под стражей с июня 2024 года. Все трое отвергают обвинения и отрицают какие-либо связи с российскими спецслужбами.

В зале суда двое из обвиняемых поприветствовали друг друга крепким рукопожатием, а украинец Роберт А. показал в камеру язык. Он, по словам своего адвоката, считает оскорбительным для своей чести утверждение о том, что он якобы работал на страну-агрессора Россию.

