Анализируем итоги 1384-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулсь к югу от Мирнограда, согласно карте военного паблика Deep State. При этом, в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона.

Украинские СМИ со ссылкой на неназванного офицера морской пехоты пишет, что гарнизон, находящийся в городе, давно воюет без ротаций, поскольку логистические пути уже несколько недель находятся в серой зоне - хотя на украинских картах она отобразилась только на днях.

"Закрытая "серая зона", которую DeepState сегодня показала вокруг Мирнограда, существует уже несколько недель. Последний раз мы меняли людей на технике в середине ноября, а в начале декабря несколько человек смогли выйти пешком — вот и всё. В ноябре была предпринята ещё одна попытка пройти через Родинское, но все три машины — наши и соседние — были уничтожены. Теперь я понимаю, почему Покровск так быстро пал, потому что мы делаем одно и то же. Наступает момент критического накопления врага, и всё — он повсюду, и остановить это невозможно. Потому что именно логистика, дроны и артиллерия выбиваются до этого", - сообщил офицер.

По его словам, движение по узкому коридору из Мирнограда являются опасным уже как минимум последние 3-4 недели.

Также россияне увеличивают своё присутствие в самом городе. Точно определить численность противника невозможно, так как у украинских вооружённых средств наблюдения всё меньше. Некоторые районы Мирнограда, по данным военных, находятся близко к окружению.

У российских войск новое продвижение в Северске, а также южнее, где в "серую зону" вошло село Пазено. На днях Россия заявляла о его захвате.

Пойдет ли Зеленский на выборы?

Вчера Зеленский, отвечая на призыв Трампа провести выборы, заявил, что готов это сделать даже во время войны.

"Я готов к выборам. Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнеров, я жду предложений от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения", – сказал он.

По своей форме заявление выглядит сенсационным. Но по сути, это лишь продолжение "переговорной игры" Зеленского с Вашингтоном.

С формально-юридической точки зрения выборы президента во время действия военного положения провести можно. Это не запрещено Конституцией (она запрещает лишь проведение выборов в Верховную Раду), а запрещено только несколькими законами. Законы, в отличие от Конституции, во время военного положения менять можно. Для этого достаточно 226 голосов в парламенте и подпись президента.

Однако, если внимательно послушать заявление Зеленского, то изменения законодательства не единственное условие, которое он выставил для проведение выборов.

Было еще одно, которое он поставил напрямую американцам и европейцам: "так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши европейские партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю".

То есть, фактически Зеленский перебрасывает мяч на поле Трампа, как бы говоря ему: "ты считаешь, что нужно проводить выборы в Украине? Я не против. Готов хоть сейчас, но и ты выполни свою часть работы: обеспечь нам безопасность. Дай "Томагавки", "Пэтриотов" побольше, а еще лучше – объяви бесполетную зону над Украиной, чтоб силы НАТО сбивали российские ракеты и самолеты".

А так как Трамп на это вряд ли пойдет, то Зеленский скажет: "не выполнены условия для проведения выборов, а потому вопрос снимается".

Либо, как вариант, заявит, что в таких условиях единственная возможность провести выборы безопасно – организовать голосование в "Дие". Эта идея уже давно витает в воздухе и жестко критикуется оппозицией, которая полагает, что власть через электронное голосование просто "нарисует" с потолка результат выборов, забив в систему нужные цифры, так как проконтролировать их достоверность невозможно.

К слову, сам Трамп, когда призывал к проведению выборов, судя по всему, имел в виду не проведение их во время войны, а необходимость скорейшего завершения боевых действий, что открыло бы путь к объявлению выборов после отмены военного положения.

Напомним, что норма о проведении выборов в Украине через 100 дней после прекращения огня содержалась в опубликованном СМИ в ноябре мирном плане Трампа из 28 пунктов.

Но Зеленский, как видим, решил использовать слова президента США для того, чтоб поднять тему проведения выборов во время войны. Чтоб затем либо похоронить ее из-за отсутствия "гарантий безопасности со стороны партнеров", либо попытаться организовать электронное голосование. Судя по нынешним рейтингам, только оно может обеспечить победу Зеленскому на выборах.

Какой план предлагает Трамп? Версия Washington Post

Зеленский анонсировал на сегодня новые переговоры с США - по проекту документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны.

При этом украинские правки к самому мирному плану из 20 пунктов все ещё дорабатываются и планируется передать их "в ближайшее время после нашей совместной работы с командой президента Трампа и партнерами в Европе". А встреча с европейскими партнерами будет завтра - в формате "коалиции желающих".

Напомним, что Зеленский ранее обещал передать правки США еще вчера. Трамп упрекал украинского президента, что он долго не читает документ. По информации СМИ, Вашингтон давит на Киев с требованием согласиться вывести войска из Донецкой области. Зеленский отказывается это делать.

Сегодня в газете Washington Post появилось подробное изложение американского плана, на который не соглашается Зеленский.

Журналист Дэвид Игнатиус сообщает со ссылкой на украинские и американские источники, что план разбит на три документа: сам мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления).

Основные параметры плана, по данным Игнатиуса, следующие:

- Вдоль всей линии прекращения огня, от Донецкой области до Херсона, предлагается создать демилитаризованную зону, наподобие корейской, за которой будет более глубокая зона, куда будет запрещено вводить тяжелое вооружение. Таким образом американцы пытаются убедить Зеленского на вывод войск из оставшихся под контролем Киева части Донбасса..



- "Обмен территориями" — неотъемлемая часть сделки, но Украина и США до сих пор спорят о том, как будут проведены границы.

- Запорожская АЭС не будет находиться под российским контролем. Обсуждается, что США могут взять на себя управление объектом. Это привлекает "некоторых украинских чиновников".

- Украина может вступить в Евросоюз уже в 2027 году. Администрация Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии. Членство будет способствовать развитию торговли и инвестиций, "но, пожалуй, самое важное – это заставит Украину взять под контроль пагубную культуру коррупции в государственных предприятиях".

- Штаты предоставят гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО. Украина хочет, чтобы США подписали такое соглашение и ратифицировали его Конгрессом. Европейские страны подпишут отдельные гарантии безопасности. Команда Трампа заявляет о готовности и дальше оказывать поддержку в разведке.

- Обсуждается повышение ограничений армии с 600 до 800 тыс. Но Украина отказывается от каких-либо формальных конституционных ограничений, как хочет Россия. "Независимо от номинальной численности армии, официальные лица говорят, что могут быть дополнительные силы, такие как национальная гвардия или другие вспомогательные силы", - говорится в статье.

- Администрация Трампа по-прежнему предлагает выделить 100 млрд долл. замороженных российских активов на восстановление Украины. Сумма может быть увеличена. Также американские чиновники ведут переговоры с BlackRock о создании Украинского фонда развития, который привлечет 400 миллиардов долларов на восстановление. Всемирный банк также будет участвовать в этом процессе.

Трамп хочет аналогичных инвестиций и для России.

"Кушнер и Уиткофф, оба убеждённые капиталисты, исходят из того, что страны, которые торгуют и процветают, не воюют", - говорится в статье.

Как видим в этих пунктах нет ничего по поводу блокирования вступления Украины в НАТО, но ранее сообщалось, что этот пункт вынесен из американо-украинских переговоров и будет решаться на уровне переговоров США, России и Альянса.

Почему Киев эти условия не принимает - особенно пункт о демилитаризованной зоне - мы анализировали здесь.

Было ли покушение на Миндича в Израиле?

Сегодня вновь в центре внимания оказалось дело Миндича.

Бизнесмена Игоря Коломойского сегодня всё-таки доставили на заседание Шевченковского районного суда после несколько дней переносов, после того как Коломойский пообещал сделать резонансное заявление.

И он резонансное заявление таки сделал.

В зале Шевченковского районного суда Киева он сказал, что в Израиле была попытка покушения на бизнесмена Тимура Миндича.

Само покушение произошло 28 ноября.

"Новость знаете о Миндиче? Покушение на него было 28 числа. Попытка покушения. В Израиле. Это была попытка убийства, нападавшие арестованы. В результате ранили домработницу тяжело, но выжила", - заявил бизнесмен.

По его данным, преступники перепутали дом, поэтому покушение провалилось.

Другие детали Коломойский пообещал рассказать позже на судах завтра и послезавтра.

В посольстве Украины в Израиле заявили СМИ, что у них "отсутствует информация об этом событии".

Кто раскручивает коррупционный скандал в Украине

В истории Украины было несколько поворотных точек, которые резко изменили ход истории страны после объявления независимости.

Первая – кассетный скандал 2000 года, который нанес сильнейший удар по Кучме, уничтожил проект его третьего срока, открыл дорогу к власти Ющенко и начал отсчет времени к оранжевому Майдану.

Вторая – Майдан 2013–2014 годов со свержением Януковича, последующей аннексией Крыма и войной на Донбассе, откуда начался путь и к нынешней полномасштабной войне.

По поводу обоих событий до сих пор идут ожесточенные споры – кто был их реальным организатором? Кто "дернул за рубильник", запустив исторические процессы?

Кто на самом деле записывал Кучму в его кабинете? Майор Мельниченко на диктофон? Западные спецслужбы, чтоб ослабить позиции украинского президента, который в 2000 году начал сближаться с Путиным? Российские спецслужбы, чтоб создать проблемы Кучме и сделать его более зависимым от Москвы?

Кто и зачем организовал бойню на Майдане 20 февраля 2014 года? Кто дал приказ группе Парасюка открыть в тот день рано утром из Консерватории огонь по украинским силовикам? Кто затем стрелял по майдановцам? Беркут по приказу Януковича? Таинственные снайперы из отеля "Украина" по заказу западных спецслужб или вождей Майдана, чтоб деморализовать Януковича и организовать его свержение? Или, может, за всем этим стоит Россия, которая затем воспользовалась междувластием в Киеве, чтоб аннексировать Крым и попытаться запустить "Русскую весну" на юго-востоке?

Споры по этому поводу могут идти еще долго.

Но тем временем сейчас на наших глазах в Украине происходят события, которые, потенциально, могут стать еще одной "поворотной" точкой в истории страны.

Речь идет о вспыхнувшем месяц назад коррупционном скандале, связанном с ближайшим окружением Зеленского, который уже привел к бегству из страны "кошелька президента" и его ближайшего друга Миндича, а также к отставке ключевого человека во власти – Ермака. Все это происходит на фоне тяжелейшей войны с Россией и давления США на Киев по поводу принятия условий мирного плана Трампа.

История находится в развитии и подводить ее итоги еще рано.

Однако характерно, что и сейчас по поводу того, кто "дернул за рубильник" и запустил процесс, существуют совершенно противоположные версии.

Согласно первой из них – это Трамп (или Трамп и Россия), стремящийся принудить украинскую власть и лично Зеленского к принятию условий завершения войны, на которых настаивают Москва и Вашингтон (в том числе вывод украинских войск из Донецкой области). В доказательство приводят тот факт, что мирный план Трампа появился вскоре после начала коррупционного скандала. А Ермак был уволен вскоре после того, как публично выступил против вывода украинских войск. Кроме того, общеизвестно, что антикоррупционная вертикаль (НАБУ–САП–ВАКС) создавалась при активном участии США и до сих пор тесно взаимодействует с американскими структурами, включая ФБР.

Но есть и другая версия – что Трамп лишь пытается воспользоваться скандалом, ослабившим позиции Зеленского, а изначально его раскручивала сила ему максимально враждебная. И не для того, чтобы помочь реализовать планы Трампа, а чтобы их сорвать и создать президенту США проблемы в самой Америке.

Согласно этой версии, атаку на Зеленского ведет группа, связанная с Демпартией США, союзными ей европейскими властями, структурами Сороса и глобалистскими кругами. К движению против Зеленского присоединились многие его враги – Порошенко, Коломойский, – но они лишь попутчики. "Центр управления полетом" находится в грантовой и антикоррупционной среде, а также близких к ним СМИ.

После победы Трампа и его жестких шагов против Демпартии и ее "экосистемы" (включая роспуск USAID) эта среда оказалась на грани краха. Зеленский видел в ней "параллельную власть", созданную внешними силами для контроля над официальной. Он хотел воспользоваться переменами в США, чтобы ее обнулить. Поэтому "антизеленская коалиция" решила нанести превентивный удар и с начала лета активизировала руками НАБУ и САП дела против окружения Зеленского. Банковая в ответ ускорила зачистку "параллельной вертикали", продавив через Раду законы о подчинении НАБУ и САП. Против резко выступила Европа, начались протесты и кампания в западных СМИ против Зеленского и Ермака. Банковая испугалась и дала задний ход, что и предопределило дальнейшие события, включая ноябрьский скандал и отставку Ермака.

Насколько можно судить, сейчас в "антизеленской коалиции" две линии. По первой, Зеленского нужно оставить президентом, но взять под контроль его, парламент и правительство через Арахамию и Федорова. Пока реализуется именно эта линия: грантовые СМИ пишут о "конструктиве" после ухода Ермака.

Вторая линия – что Зеленский "невменяемый коррупционер" с авторитарными замашками, его нужно убирать. На кого менять и как – непонятно, учитывая слабый контроль над Радой. Но вариант "жесткого решения" также не исключается.

Это вопросы тактики.

Стратегия же – установление полного контроля структур, связанных с руководством ЕС и Демпартией США, над украинской властью, завершение процессов внешнего управления: контроль судебной системы и силовых структур через "международных экспертов", контроль госкорпораций через наблюдательные советы, контроль госзакупок через спецорганы при министерствах. Эти нормы уже встроены в требования ЕС к Украине, но Зеленский с Ермаком сопротивлялись, понимая, что потеряют контроль над страной и потоками. По данной версии, коррупционный скандал должен это сопротивление сломать.

Если структуры, близкие к Демпартии, установят полный прямой контроль над украинской властью, они могут попытаться использовать Киев для удара по Трампу перед довыборами в Конгресс – как в 2016-м с делом Манафорта и в 2019-м с импичментом. Для этого Украине нужно "похоронить" план Трампа, продолжить войну и затем обвинить президента США в работе на Россию. Поэтому для Трампа принципиально важно завершить войну и затем перезагрузить украинскую власть, минимизировав влияние структур Демпартии.

Но какая бы версия ни оказалась правильной, события часто развиваются вопреки планам сценаристов.

Так, Турчинов, Порошенко и другие лидеры Майдана, голосуя 22 февраля 2014 года за отстранение Януковича и фактически выбрасывая соглашение от 21 февраля, явно не хотели аннексии Крыма. Они просто стремились взять власть, которая казалась лежащей под ногами. Хотя Сикорский предупреждал: нарушение соглашений приведет к войне. Предупреждение проигнорировали. Последствия известны.

Точно так же и сейчас "антизеленскую коалицию" движет стремление взять власть, пока есть окно возможностей.

Но победителем может оказаться совсем другая сила. Например, Трамп может перехватить контроль над инфраструктурой внешнего управления, включая НАБУ и САП, побудив Украину принять условия американского плана и далее двигаться в фарватере Вашингтона.

А если на фоне внутренних скандалов резко ухудшится ситуация на фронте, последствия для Украины могут оказаться еще радикальнее, чем в 2014 году.