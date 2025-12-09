Во вторник, 9 декабря, в Украине идет 1385-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 9 декабря
9.56 В Полтавской, Сумской и Харьковской области введены аварийные отключения света, сообщает Минэнерго.
В остальных областях действуют графики.
9.46 Момент удара по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области.
9.41 Зеленский прибыл в Рим, где сегодня встретится с папой римским и премьером Италии Мелони, сообщил пресс-секретарь президента Никифоров.
9.07 Трамп может отказаться от попыток закончить войну в Украине, если решит, что мирное соглашение недостижимо.
Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.
8.43 Силовая мобилизация в Полтаве.
Большое количество военкомов и полицейских вытаскивают из автомобиля водителя и заталкивают его в бус.
8.24 В Полтавской области с утра ввели аварийные отключения электроэнергии.
О причинах не сообщается.
На выходных под массированной атакой был район Кременчуга, где пострадала энергетика.
8.17 Ночью дроны атаковали столицу российской Чувашии, город Чебоксары.
По данным властей, обломки дрона упали в городской застройке и повредили многоквартирный дом. Пострадали девять человек.
Украинские паблики пишут, что был атакован завод "Энергозапчасть". Подтверждений этому пока нет.
7.58 США давят на Зеленского, чтобы он принял "крупные территориальные потери и другие уступки", пишет издание Axios со ссылкой на источники.
Украинский чиновник заявил изданию, что предложение США "ухудшилось" после того, как Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным.