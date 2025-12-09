Во вторник, 9 декабря, в Украине идет 1385-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 9 декабря

9.56 В Полтавской, Сумской и Харьковской области введены аварийные отключения света, сообщает Минэнерго.

В остальных областях действуют графики.

9.46 Момент удара по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области.

9.41 Зеленский прибыл в Рим, где сегодня встретится с папой римским и премьером Италии Мелони, сообщил пресс-секретарь президента Никифоров.

9.07 Трамп может отказаться от попыток закончить войну в Украине, если решит, что мирное соглашение недостижимо.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

8.43 Силовая мобилизация в Полтаве.

Большое количество военкомов и полицейских вытаскивают из автомобиля водителя и заталкивают его в бус.

8.24 В Полтавской области с утра ввели аварийные отключения электроэнергии.

О причинах не сообщается.

На выходных под массированной атакой был район Кременчуга, где пострадала энергетика.

8.17 Ночью дроны атаковали столицу российской Чувашии, город Чебоксары.

По данным властей, обломки дрона упали в городской застройке и повредили многоквартирный дом. Пострадали девять человек.

Украинские паблики пишут, что был атакован завод "Энергозапчасть". Подтверждений этому пока нет.

7.58 США давят на Зеленского, чтобы он принял "крупные территориальные потери и другие уступки", пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Украинский чиновник заявил изданию, что предложение США "ухудшилось" после того, как Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным.