Трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индекс американской валюты почти достиг минимума 2025 года, обвалившись за последние торговые сессии. Премия за краткосрочные опционы против доллара достигла максимума с 2011 года.

Его падение за предыдущие три дня стало самым резким с момента введения тарифов в США в апреле прошлого года.

"Непредсказуемая политическая ситуация в США (протесты против убийства иммиграционной полицией граждан, угроза шатдауна и прочее - Ред.) однозначно негативно влияет на доллар. События последней недели подтолкнули рынки к формированию новой премии за политический риск", – заявил старший аналитик Danske Bank A/S Йеспер Фьярстедт.

В этом году доллар США находится в самом низу списка валют стран G10, что указывает на изменение отношения инвесторов к традиционному защитному активу. Он испытывает давление из-за опасений по поводу роста дефицита бюджета США и торговых трений, а также из-за ускоряющейся диверсификации в золото и другие резервные активы.

За этим шагом стоят серьезные факторы, а не просто негативные настроения, считает агентство. В понедельник объемы торгов через Depository Trust & Clearing Corporation достигли второго по величине показателя за всю историю наблюдений, уступив лишь распродаже 3 апреля 2025 года. В среднем за четыре дня участие в рынке достигло исторического максимума. И позиция крайне односторонняя. С четверга примерно две трети опционных сделок с евро и австралийским долларом были ставками на дальнейшее ослабление доллара.

Напомним, еще в прошлом году в МВФ предупреждали, что доминирование доллара в мире в ближайшее время столкнется с серьезными рисками.

Подробнее о причинах падения доллара и о влиянии этого на Украину мы писали в отдельном материале.