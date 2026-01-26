Страны объединения БРИКС в этом году могут запустить единую платёжную систему, независимую от западных санкций.

Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

Резервный банк Индии, которая председательствует в объединении, предложил связать цифровые валюты центробанков стран БРИКС для упрощения трансграничных платежей в торговле и туризме.

Ожидается, что эта инициатива войдет в повестку саммита 2026 года, который пройдет в Индии.

Ключевым элементом проекта называется платформа Brics Pay, которая должна объединить национальные платежные системы и цифровые валюты центральных банков стран-участниц, снизив зависимость от доллара США и западных механизмов, включая SWIFT.

"Доллар останется за бортом. БРИКС усиливает свой финансовый суверенитет", - констатирует Berliner Zeitung.

По оценке издания, платформа Brics Pay должна обеспечить устойчивость финансовых потоков прежде всего для стран, находящихся под санкциями, таких как Россия и Иран.

В Berliner Zeitung считают, что в случае успеха проект может ограничить возможности западного финансового давления и усилить роль БРИКС в мировой экономике.

Напомним, о том, что страны БРИКС и их партнёры хотят отказаться от доллара в пользу национальной валюты и криптовалют, сообщалось ещё в 2017 году.

В сентябре прошлого года на внеочередном саммите БРИКС страны объединения обсудили меры против торговых ограничений США. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать в рамках БРИКС механизм по противодействию западным санкциям.

А перед этим президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что экономический блок БРИКС полон решимости положить конец доминированию доллара США любой ценой.