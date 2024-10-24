На саммите БРИКС, который открылся в Казани 22 октября и завершится сегодня, президенту России Владимиру Путину показали символическую купюру БРИКС номиналом 50 миллионов.

Глава Кремля рассмотрел ее и передал министрам и главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Последней банкнота "не понравилась", рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин показал Набиуллиной, она не была довольной, она очень ревностно следит за нашим рублем", — объяснил журналисту реакцию чиновницы Песков.

По словам спикера Кремля, купюры в шутку напечатал кто-то из российской делегации. Есть экземпляры номиналом в 50 и 100 миллионов. Банкнота символизирует "общую работу, которая ведется в рамках БРИКС".

Интересно, что на купюре изображены символики объединения и флаги входящих в него стран и других государств, в частности, Казахстана и Афганистана.

Напомним, что на саммите БРИКС обсуждали создание новой международной системы платежей, а также страхования. В итоговой декларации саммита говорится, что страны БРИКС будут содействовать "использованию национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнёрами.

"Мы поручаем министрам финансов и управляющим центральными банками наших стран должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платёжных инструментов и платформ и доложить о результатах в ходе следующего председательства", — заявляется в декларации.

О том, что страны БРИКС и их партнёры хотят отказаться от доллара в пользу национальной валюты и криптовалют, сообщалось ещё в 2017 году.