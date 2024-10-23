Украинский МИД отреагировал на декларацию саммита БРИКС, в которой одним из пунктов упоминалась Украина и говорилось о приверженности дипломатическим путям мирного урегулирования войны.

В МИД из этого текста сделали вывод, что "России не удалось навязать свои взгляды на агрессию против Украины".

"Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на смену мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины. Попытки Москвы навязать представления о якобы альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" потерпели очередное фиаско". Декларация продемонстрировала, что БРИКС не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины", - говорится в заявлении украинского МИД.

Отметим, в декларации выражалось "удовлетворение посредническими усилиями по мирному урегулированию в Украине". Судя по всему, имеется в виду китайско-бразильская мирная инициатива, которая предусматривает остановку войны по линии фронта. Против этого выступает Украина. В то же время представители российской власти уже заявили, что бразильско-китайскую инициативу "приветствуют". Так что этот пункт в декларации вряд ли в пользу Киева.

Кроме того, в декларации отсутствуют упоминания о необходимости воздержаться от ударов по энергетике, по судоходству, а также от использования ядерного оружия. А именно по этим пунктам, как мы уже писали, у украинских властей могла быть надежда на давление Китая, Индии и Бразилии на Кремль. Но, судя по декларации, даже если эти вопросы лидеры стран БРИКС и поднимали (что не факт), то Путина не убедили.

Также в декларации много пунктов, которые в целом отражают повестку по смене мирового порядка - поддержка "многополярности" призывы к более справедливому мироустройству, к увеличению роли представителей незападных стран в управлении международными институтами (в частности МВФ), критика "односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции".

"Мы отмечаем появление новых центров силы, принятия политических решений и экономического роста, что способно заложить основы для более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка. Многополярность может расширить возможности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком для раскрытия их конструктивного потенциала и обеспечения выгодной для всех инклюзивной и справедливой экономической глобализации и сотрудничества", - говорится в одном из пунктов декларации БРИКС.

Ранее мы публиковали оценку Bloomberg, что саммит БРИКС в Казани показывает ограниченность усилий Запада по изоляции Путина.

Мы анализировали это мероприятие в сегодняшних итогах.