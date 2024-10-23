Начавшийся в России в Казани саммит БРИКС показывает ограниченность усилий Запада по изоляции Владимира Путина после вторжения в Украину.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание считает, что Путин проводит "крупнейшее собрание мировых лидеров в России с тех пор, как он отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину".

Визит глав 32 стран и генсека ООН "подчеркнет вызов попыткам Запада изолировать его из-за войны", а саммит "стремится представить Путина как противостоящего Западу в попытке перестроить мировой порядок", пишет агентство.

При этом издание отмечает, что лидеры Индии и Китая "приветствовали связи с Россией", а Си Цзиньпин сказал Путину, что "глубокая дружба" с Россией не изменится.

Между тем премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с Путиным в рамках саммита заявил, что война в Украине должна закончиться мирным способом.

"По поводу продолжающейся войны… Мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаём приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Путин и Си Цзиньпин встретились в рамках саммита БРИКС.

Также на этом мероприятии участники должны принять формулировку по поводу Украины.