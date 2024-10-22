Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин встретились в Казани на саммите БРИКС.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Президент РФ заявил, что российско-китайское сотрудничество в мировых делах выступает одним из "главных стабилизационных факторов" на мировой арене, а Москва и Пекин намерены и дальше наращивать координацию на всех многосторонних площадках с целью обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка.

"За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали примером того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", – сказал Путин.

Со своей стороны глава КНР заявил, что в условиях "невиданной за столетие тектонической трансформации" международная ситуация переживает серьезные изменения и потрясения.

"Но это не может поколебать мое убеждение в незыблемости стратегического выбора двух стран в пользу твердой взаимной поддержки, незыблемости глубокой многовековой дружбы между нашими странами и незыблемости чувства долга Китая и России как великих держав", – отметил он.

Ранее мы сообщали, что на саммите БРИКС в Казани примут формулировку по поводу Украины.

Между тем все новые страны хотят присоединиться к БРИКС.