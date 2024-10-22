На саммите БРИКС в российской Казани будет принята согласованная всеми участниками формулировка по поводу Украины.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию казанского саммита, заявил Ушаков. Он добавил, что это общая позиция, не вызывающая ни у кого возражений.

Между тем появилось видео, как гостям саммита включили "Калинку-малинку". Среди прочих песню внимательно прослушал Си Цзиньпин.

Ранее МИД Украины осудил генсека ООН за визит в РФ на саммит БРИКС.

Офис генерального секретаря ООН на это заявил, что для Антониу Гуттериша важно участие в казанском саммите, поскольку страны представленного там объединения составляют почти половину населения мира.