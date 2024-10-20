Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму в своей резиденции, ударившись головой, после чего отменил визит на саммит БРИКС в российской Казани.

Об этом сообщают в администрации бразильского лидера.

Саммит начинается 22 сентября, и Лула да Силва должен был вылететь туда сегодня вечером по местному времени.

Но 78-летний президент упал в своей резиденции и повредил голову в области затылка, заявили в администрации Лулы. Его решили не госпитализировать, но запретили авиаперелеты. Публикуется справка об этом.

В то же время сообщается, что президент Бразилии примет участие в саммите по видеосвязи.

Напомним, на грядущем саммите в Казани к БРИКС присоединятся новые страны.

В Washington Post писали, что Москву воодушевил успех в отражении украинского контрнаступления, за которым последовал политический тупик на Западе. Также, по мнению Кремля, поддержка США военной операции в секторе Газа нанесла ущерб репутации Вашингтона во многих частях мира.

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский предложил Луле срочно встретиться в аэропорту, но бразильский лидер отказался.