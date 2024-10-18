Президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии, который пройдет в ноябре.

Об этом глава Кремля сказал в преддверии саммита БРИКС в Казани во время общения с журналистами ведущих изданий стран объединения.

По его словам, его поездка не состоится, "чтобы не срывать" мероприятие.

При этом Путин допустил, что мог бы поехать на саммит, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда, юрисдикцию которого признает Бразилия.

"Ограничения подобного рода легко обходятся. Достаточно подписать межправительственное соглашение - и все, юрисдикция МУС будет ограничена", — считает Путин.

Напомним, Украина призывала Бразилию арестовать Путина, если он посетит саммит G20. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что "получил разведданные", указывающие на то, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии в следующем месяце, и призвал власти страны выполнить ордер на арест президента России, если он там появится, ведь Бразилия признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность переговорить с Путиным. Он сказал, что наступило время, когда западные страны должны сделать всё возможное, чтобы гарантировать, что боевые действия в Украине "не будут продолжаться вечно".