Украина обратилась с призывом к властям Бразилии арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит G20.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинские власти.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что "получил разведданные", указывающие на то, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии в следующем месяце, и призвал власти страны выполнить ордер на арест президента России, если он там появится, ведь Бразилия признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина.

"В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что бразильские власти как государство - участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать. Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства", — сказал Костин.

В Кремле недавно заявили, что рассматривают участие Путина в мероприятии. Дмитрий Песков ответил сегодня на вопрос о поездке президента РФ в Бразилию так: "Когда будет принято решение, мы вам сообщим".

Бразилия направила Путину приглашение на встречу лидеров стран G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Напомним, ранее украинский МИД высказал претензии к Монголии, которая не арестовала президента РФ, хотя является государством - участником Римского статута.