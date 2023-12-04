Президента РФ Владимира Путина пригласят на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Как сообщает Terra, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.



Как сказал да Силва, главу Кремля позовут на саммит "Большой двадцатки", который состоится в следующем году в Рио-де-Жанейро, но ему придется "оценить последствия" такого визита.

"Президент России Путин будет приглашен на саммит "Двадцатки" в Бразилию, но ему придется иметь дело с международным ордером на его арест. Он знает, что может произойти", - сказал Лула.

Он напомнил, что Бразилия является участником конвенции Международного уголовного суда и несет ответственность за ее соблюдение.

В сентябре да Силва уже делал заявление на эту тему. Он говорил, что решение об аресте Путина в случае его приезда в 2024 году на саммит G20 будет принимать суд, а не власти Бразилии.

"Если Путин решит приехать в Бразилию, то решать, арестовывать его или нет, будет суд, а не я", — сказал Лула да Силва на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Дели. А за день до того Лула да Силва в интервью Firstpost выразил уверенность, что Путин "легко может приехать в Бразилию".

"Могу сказать вам, что пока я президент Бразилии, он не может быть арестован", — добавил Лула да Силва.

Напомним, МУС выписал ордер на арест президента РФ в марте.