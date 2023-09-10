Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его страна не арестует Владимира Путина в случае его приезда на встречу G20 в Рио-де-Жанейро.

Об этом он сказал в кулуарах на встрече G20 в Дели, цитирует Reuters.

Отметим, Бразилия является подписантом Римского устава, который предписывает выдавать тех, на кого Международный уголовный суд выписал арест.

"Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют", - заявил да Силва.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина.

Также главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.

Ранее CNN сообщали, что президент Бразилии призвал к переговорам Зеленского и Путина на предстоящей Генассамблее ООН.

Ранее мы писали, что президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об угрозе войны с Россией в случае ареста Владимира Путина на территории его страны по ордеру Международного уголовного суда.