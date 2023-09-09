Украина раскритиковала итоговую декларацию саммита стран G20 ("Большой двадцатки"), где нет осуждения российского вторжения, а есть лишь призывы к дипломатии и установлению мира.

Соответствующее сообщение опубликовал спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Украина благодарна партнёрам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию (Киев не позвали на саммит G20 - Ред.), - отметил спикер.

Также под сообщением Николенко опубликовал свои правки к имеющемуся заявлению "Двадцатки".

"Не "война в Украине", а "война против Украины", не "все страны должны воздерживаться от применения силы", а Россия и т.д.", - уточняет спикер ведомства характер необходимых корректировок.

Между тем газета Financial Times считает, что итоговое заявление "Большой двадцатки" касательно войны в Украине стало "ударом по западному сообществу, которое весь последний год пыталось убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину".

Издание напоминает, что ещё в прошлогодней декларации G20 говорилось об "агрессии Российской Федерации против Украины", а теперь такой формулировки нет.

"Западные дипломаты заявили, что отказ Китая использовать эту формулировку имеет решающее значение для того, чтобы подтолкнуть принимающую саммит Индию предложить компромиссные толкования событий", - пишет газета.

Ранее стало известно, что в предложенной Индией декларации G20 нет осуждения российской агрессии в Украине.

Вместе с тем в коммюнике "Большой двадцатки" Китай смягчил позицию по войне в Украине.