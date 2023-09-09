Дипломаты стран "Большой двадцатки" выработали компромиссные формулировки по Украине для совместного коммюнике по итогам саммита.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, представителям Москвы и других стран организации удалось договориться о приемлемых формулировках.

Ранее сообщалось, что согласовано всё, кроме вопроса по войне в Украине. Страны G20 не могут договориться перед встречей в Индии.

Участники переговоров спорили по этому вопросу в течение нескольких дней, стремясь достичь консенсуса, который мог бы привлечь Россию и Китай к участию в решении важнейших глобальных проблем, таких как изменение климата, например.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

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