Подтвердилась информация СМИ о том, что Индия не пригласила Украину на саммит "Большой двадцатки" в сентябре.

Это следует из списка участников мероприятия, размещенного на сайте G20.

На саммит приглашены лидеры всех стран - участниц организации, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Среди постоянных членов "Большой двадцатки" на саммите ожидают увидеть президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евросовета Шарля Мишеля, президентов Юн Сок Йоля (Южная Корея), Лулу Да Силву (Бразилия), Си Цзиньпина (Китай), Эммануэля Макрона (Франция), Реджепа Тайипа Эрдогана (Турция), Джо Байдена (США). На саммит приедут премьер-министры Джастин Трюдо (Канада), Риши Сунак (Великобритания), Энтони Албаниз (Австралия), Фумио Кишида (Япония), Джоржда Мелони (Италия), Нарендра Моди (Индия) и канцлер Германии Олаф Шольц. Также среди участников будут представители Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР.

Как заявляли в Индии, Украину не пригласили, так как она не входит в G20. Однако среди приглашенных есть представители стран, не входящих в "двадцатку": премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент Испании Педро Санчес. Также в списке приглашенных значатся представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ.

Саммит G20 должен состояться 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

В июле в Индии заявляли, что надеются на приезд президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели на саммит G20.

Западные СМИ писали, что глава Кремля может посетить это мероприятие.