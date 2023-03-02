Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к российскому коллеге Сергею Лаврову на саммите G20 с призывом "заканчивать войну".

Об этом сообщает телеграм-канал "Deutsche Welle Главное".



На встрече министров иностранных дел стран-участниц G20 она обвинила Россию в том, что та парализует работу "большой двадцатки".



"Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте эту войну, прекращайте нарушать международный порядок", - указала Бербок, обращаясь к присутствовавшему на саммите Лаврову.

Напомним, итоговое заявление саммита сейчас под вопросом из-за расхождений позиций РФ, Китая и Индии по вопросу упоминания войны, с позицией Запада.

Ранее министры финансов и главы центробанков G20 исключили из совместного заявления пункты, где осуждалось вторжение РФ в Украину, т.к. эти пункты были заблокированы Москвой и Пекином.

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