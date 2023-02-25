Делегации Китая и РФ заблокировали совместное коммюнике "Большой двадцатки" на саммите в Индии, в котором западные страны хотели прямо осудить вторжение РФ в Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По оценке издания, из-за этого саммит министров финансов и глав центральных банков G20 завершится без совместного коммюнике.

Также организатор саммита, Индия, настаивает на том, чтобы не использовалось слово "война" в коммюнике, говорят собеседники издания.

Ранее сообщалось, что в январе Индия импортировала рекордные объемы российской нефти.

А по Китаю американские СМИ вообще пишут о его планах поставить оружие России.

Война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

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