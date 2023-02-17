Импорт российской нефти Индией в январе вырос до рекордного уровня – 1,4 млн баррелей в сутки, что на 9,2% выше по сравнению с показателем декабря. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, следом идут Ирак и Саудовская Аравия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные, полученные от отраслевых источников.

Сообщается, что нефтеперерабатывающие заводы в Индии, которые раньше редко покупали российскую нефть из-за дорогостоящей логистики, стали ключевыми нефтяными клиентами России, скупая дешевую нефть, от которой отказались западные страны.

За первые 10 месяцев индийского финансового года – с апреля по январь – крупнейшим поставщиком нефти в Индию стал Ирак. Россия оказалась на втором месте, обогнав Саудовскую Аравию. Доля нефти из Ближнего Востока в совокупном импорте нефти Индией опустилась до рекордного минимума 48% на фоне увеличения поставок из России, пишет Reuters.

Напомним, еще в декабре прошлого года сообщалось, что Россия купила более сотни танкеров для продажи нефти и поставок в Индию, Китай и Турцию. Среди них и так называемые супертанкеры, способные перевозить более 2 млн баррелей нефти каждый.

Также The Economist писал, что Россия обходит санкции "в промышленных масштабах". Спустя два месяца действия "ценового потолка", экспорт из РФ вернулся к летним показателям, а российская нефть распространяется по теневым каналам, которые сложно отследить.