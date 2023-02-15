Китайские нефтеперерабатывающие заводы возобновили закупки российской нефти марки Urals после паузы в конце прошлого года.

Об этом пишет Reuters.

Причина возобновления закупок углеводородов - восстанавливающийся спрос на фоне ослабления карантина в Китае.

Отгружаемая в марте нефть марки Urals торгуется с дисконтом около 13 долларов США по отношению к ICE Brent с доставкой на условиях отгрузки по сравнению со скидкой в 7 долларов два месяца назад.

В конце месяца завод PetroChina рассчитывает получить 1,5 миллиона баррелей нефти Urals, тогда как в октябре-ноябре импортировал по 730 тысяч тонн. Также рассчитывает на возобновление поставок и китайский завод Sinopec.

"Неудивительно, что сейчас государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая покупают российскую нефть. Цены на Urals значительно ниже ценового предела, а дешевое сырье своевременно, поскольку оно увеличит объемы переработки, когда возрастет спрос в Китае", - сказал китайский нефтетрейдер.

Китайская корпорация Unipec была одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти в прошлом году, когда западные страны отказались от торговли с Россией после ее вторжения в Украину.

Как писала "Страна", в минувшем январе поставки российской нефти за границу увеличились, несмотря на эмбарго.

Между тем Палата представителей США запретила продавать Китаю нефть из стратегических резервов страны.