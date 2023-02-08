В январе 2023 года Россия увеличила поставки нефти за границу, несмотря на эмбарго Евросоюза.

Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США.

Конкретных цифр ведомство не приводит, однако в отчете отмечается, что январские показатели оказались выше ноябрьских.

При этом Минэнерго ожидает снижения российских поставок в ближайшие несколько месяцев, поскольку с 5 февраля вступило в силу эмбарго Евросоюза на нефтепродукты из России.

На этом фоне Минэнерго повысило прогноз по добыче нефти в России в 2023-24 годах на 0,4 млн баррелей в сутки. По оценкам ведомства, показатель снизится до 9,9 млн б/с в 2023 году и до 9,8 млн б/с в 2024 году.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия на прошлой неделе поставила рекордные с июня объемы своей нефти по морю, но из-за введенных санкций и вынужденных скидок новым покупателем, нефтяные доходы Кремля все равно сократились.

Напомним, на днях совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ. На бензин и дизтопливо - на уровне 100 долларов за баррель, а на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут и нефть) - 45 долларов.

Кроме того, мы писали, что ненефтегазовые доходы России составили 931 миллиард рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.